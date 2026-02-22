- Szétlőtték Vaszilivka hídját, óriási a pusztítás – Videó
- Brutális rakétazápor érte Ukrajnát, katasztrofális ami ezután jöhet
- Terrorcselekmény Lembergben: egy 23 éves nő vesztette életét - a merénylő egy ukrán lehet
- Megadták magukat a katonák, mégis agyonlőtték őket
Szenvednek az ukrán utasok – újabb támadások érték a vasúthálózatot
Folyamatosan változtatni kell a vasúti közlekedést, gyakoriak a késések. Ukrajna számára kulcsfontosságú a vasúti közlekedés, a menekültek is csak így tudnak a városok között mozogni.
Az Ukrán Vasutak igyekszik folyamatosan tájékoztatni az utasokat, mivel az orosz támadások miatt számos járat módosított útvonalon közlekedik. Az ukránoknak folyamatosan figyelniük kell a változtatásokat. Sokaknak a vonatvagonok menedékként működnek, mások számára pedig a vonat az egyetlen menekülési mód, hogy elhagyják az országot - írja a Ripost.
A hétvége során az oroszok újabb csapást mértek Kijevre, mellyel nemcsak az energetikai létesítményeket, de az ukrán vasúti hálózatot is meggyengítették. Most számos vonatjárat más útvonalon közlekedik. Gyakoriak a járatkiesések és a késések is. Számos esetben átmeneti változások lépnek életbe, hogy az ukránok számára legalább időszakosan tudják biztosítani a közlekedést.
Herszonban arra kérték az utasokat, figyeljék a változtatásokat. Szumi és Csernyihiv megyékben átmenetileg Konotoptól és oda mennek, míg Nyizsinben az elővárosi csatlakozásokra vonatkozó módosított menetrendek vannak érvényben. Harkivban és Donyeckben busszal utazhatnak az emberek, amely sokkal lassabb, és nem minden esetben biztosít megfelelő férőhelyet.
Az oroszok részéről megfontolt stratégiai döntés, hogy a vasúti hálózatot gyengítsék, hiszen ezzel lényegében teljesen leállítják a civilek és a katonák mobilizálását is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre