Sűrű napok elé néz Orbán Viktor
„Budapest-Washington-Budapest 38 óra alatt.” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Sűrű időszak elé néz Magyarország miniszterelnöke, aki friss videójában bepillantást engedett a következő napok programjába.
Nézd meg a kormányfő videóját!
