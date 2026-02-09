Orbán Viktor: tudni kell nemet mondani

„Tudni kell nemet mondani. Mi NEM megyünk háborúba, NEM adjuk a fiataljainkat, NEM finanszírozzuk Ukrajnát, és NEM ugrálunk úgy, ahogy Brüsszel fütyül.” – nyomatékosította Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

(Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Erre csak mi vagyunk képesek!

– zárta a miniszterelnök a bejegyzését, melyhez az alábbi videót csatolta: