Orbán Viktor: tudni kell nemet mondani
Újabb videóval jelentkezett Magyarország miniszterelnöke.
„Tudni kell nemet mondani. Mi NEM megyünk háborúba, NEM adjuk a fiataljainkat, NEM finanszírozzuk Ukrajnát, és NEM ugrálunk úgy, ahogy Brüsszel fütyül.” – nyomatékosította Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Erre csak mi vagyunk képesek!
– zárta a miniszterelnök a bejegyzését, melyhez az alábbi videót csatolta:
