Orbán Viktor: Kimaradás. Nem ma kezdtük!
Igenis ki lehet maradni a háborúból.
Orbán Viktor újabb videórészletet tett közzé a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésről a Facebook-oldalán. A miniszterelnök egy 26 évvel ezelőtti történetet idézett fel, amikor az akkori amerikai elnök arra kérte, hogy Magyarország támadja meg a szerbeket. Az akkori magyar kormány azonban erre a kérésre nemet mondott, így hazánk kimaradt a háborúból.
Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában
– összegzett Orbán Viktor, aki ma is nemet mond a háborúra, igaz, most a háborús lázban égő Brüsszel kéri a támogatását.
