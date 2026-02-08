Lélegzetelállító videót osztott meg Orbán Viktor

Brüsszel és a Tisza Párt Ukrajnát és a háborút támogatja – íme, a szombathelyiek véleménye erről!

Újabb állomásához érkezett a Háborúellenes Gyűlés országjárása, ezúttal a Vas vármegyeiek mutathatták meg, hogy elkötelezettek a béke mellett, sőt, még a miniszterelnöknek is feltehették kérdéseiket. Ukrajna EU-s pénzekből való támogatása sokaknál kiverte a biztosítékot, ennek a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen hangot is adtak.