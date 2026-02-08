RETRO RÁDIÓ

Lélegzetelállító videót osztott meg Orbán Viktor

Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 13:56
Módosítva: 2026.02.08. 15:07
Orbán Viktor radics gigi Háborúellenes Gyűlés Curtis

Hatalmas siker volt a szombathelyi Háborúellenes Gyűlés, melynek résztvevői élőben láthatták-hallhatták Radics Gigi és Curtis produckióját, Demjén Ferenc A szabadság vándorai című slágerének feldolgozását.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán
Fotó: MW

A nem mindennapi prdukcióból Orbán Viktor miniszterelnök is megosztott egy részletet a Facebook-oldalán.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu