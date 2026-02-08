- "Máshol nincs Európában ilyen, csak minálunk" - mutatjuk a szombathelyiek véleményét a februári támogatásokról
Lélegzetelállító videót osztott meg Orbán Viktor
Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai.
Hatalmas siker volt a szombathelyi Háborúellenes Gyűlés, melynek résztvevői élőben láthatták-hallhatták Radics Gigi és Curtis produckióját, Demjén Ferenc A szabadság vándorai című slágerének feldolgozását.
A nem mindennapi prdukcióból Orbán Viktor miniszterelnök is megosztott egy részletet a Facebook-oldalán.
Háborúellenes gyűlés
