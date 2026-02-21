Orbán Viktor: Ezzel meg is volnánk
Borsod 2. győzött - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte: csupa jó hírt kapott.
„Az, hogy rendszerváltó hangulat van, az egy ordas nagy kamu” - közölte Orbán Viktor a választási kampány kezdetén, hozzátéve: „Csupa jó hírt kaptam”.
Ezzel meg is volnánk. Aláírások begyűjtve az induláshoz. Mi vagyunk a leggyorsabbak, a legnagyobbak és a legerősebbek.
- írja a kormányfő közösségi oldalán.
