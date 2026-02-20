RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ezért vettünk részt a Béketanácson

Hihetetlen fotók a washingtoni Béketanács alakuló üléséről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 12:24
Orbán Viktor Szijjártó Péter Béketanács

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor és Szijjártó Péter Washingtonban csütörtök délután a Béketanács alakuló ülés után, amelynek pillanatairól tett közzé most fotókat a kormányfő.

Orbán Viktor és Szijjártó Péter Washingtonban
Orbán Viktor és Szijjártó Péter Washingtonban Fotó: MTI

A globális béke ügyének előmozdításához új kezdeményezésekre van szükség. Ezért vettünk részt a Béketanácson.

- írja a miniszterelnök.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
