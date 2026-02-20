Orbán Viktor: Ezért vettünk részt a Béketanácson
Hihetetlen fotók a washingtoni Béketanács alakuló üléséről.
Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor és Szijjártó Péter Washingtonban csütörtök délután a Béketanács alakuló ülés után, amelynek pillanatairól tett közzé most fotókat a kormányfő.
A globális béke ügyének előmozdításához új kezdeményezésekre van szükség. Ezért vettünk részt a Béketanácson.
- írja a miniszterelnök.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre