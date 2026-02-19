Az ukrán elnök keménykedik, mert a "Zelenszkij-suttogók" adják alá a lovat

Ukrajna újabb módokon zsarolja Magyarországot, most épp a Barátság kőolajvezetéken keresztül állította le az Oroszország felől érkező olajat. Emiatt Magyarországnak hozzá kell nyúlnia az energia-tartalékaihoz. Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette: a Magyarország válaszul az ukránok fenyegetésére leállítja az Ukrajna felé irányuló dízel üzemanyag szállítást.

Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték leállításával káoszt akar okozni és ezáltal be akar avatkozni a magyar választásokba

Fotó: Gabriel Preda RO

Ukrajna be akar avatkozni a magyar választásokba

Nem ez az első támadás a Barátság kőolaj ellen, emlékezetes, amikor az ukránok fel akarták robbantani, hogy Magyarországra ne jusson el többé orosz kőolaj. Magyarországnak stratégiai jelentőségű ezt a vezeték, hiszen innen kapjuk a kőolaj oroszlán részét, a szlovák és a magyar finomítók pedig nem tudnak hirtelen átállni például szaúdi, iráni, vagy katari olajra, mert nem arra vannak beállítva. Emiatt hozzá kell nyúlni a stratégiai készletekhez. És épp ez a célja Ukrajnának: el akarja érni, hogy a magyar gazdaság visszafogja magát, hogy ne tudjon annyit termelni, sőt, hogy akár ne legyen elég üzemanyag a kutaknál.

Magyarország nem hagyja válasz nélkül a Barátság kőolajvezeték leállítását

Szijjártó Péter külügyminiszter erre válaszul bejelentette, hogy Magyarország egészen addig megszünteti az Ukrajnába történő üzemanyag szállítást, amíg meg nem nyitják újra a Barátság kőolajvezetéket. Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő szerint ez egy arányos és helyes válasz az ukránok fenyegetésére.

Az ukránok hadseregnek a dízel létfontosságú. Ezzel működnek a harckocsik, páncélozott járművek, teherautók, vagy épp a katonákat ezzel szállítják ki a frontra. nyilvánvalóan ez érzékenyen fogja érinteni Ukrajnát. Ezenfelül még hozzátenném, hogy a villamos energiát, az áramot 40 százalékban Magyarország biztosítja Ukrajna fele

— mondta a szakértő. Tehát még ez is a mi oldalunkon áll, ha további lépésekre kényszerül Magyarország.

Zelenszkij alá a nyugati vezetők adják a lovat

Közben a müncheni Biztonsági konferencián Ukrajna bejelentette, hogy nem hajlandó újabb területekről lemondani.

Az a baj, hogy ott az úgynevezett Zelenszkij-suttogók, Friedrich Merztől kezdve, Macronig, vagy épp Mark Rüttéig, a NATO főtitkáráig, adták alá a lovat. Ígértek újabb fegyvercsomagokat, újabb pénzt. És nyilvánvalóan ha adjuk alá a lovat, hogy ezt a háborút ő még folytatni tudja, adott eseten hogy meg is nyerheti, akkor ő nem fog érdemben területekről lemondani és érdemben tárgyalni a béketervről, ami Donald Trump ötlete

— fogalmazott Georg Spöttle a TV2 Mokka csütörtök reggeli adásában.