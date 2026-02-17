RETRO RÁDIÓ

Így értékelte Orbán Viktor a Marco Rubióval való találkozót

A magyar miniszterelnök az amerikai külügyminiszterrel tárgyalt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 11:16
Orbán Viktor Marco Rubio találkozó

Élőben közvetítette Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóját Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán hétfőn. Kedden arra kérték a kormányfőt, értékelje a találkozót.

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
Közös sajtótájékoztatót tartott a magyar miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter hétfőn Budapesten (Fotó: Mw / Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Találkozó Marco Rubióval. Gyors értékelés az autóban.

– írta közösségi oldalára Orbán Viktor. A miniszterelnök értékelése az alábbi videóban hallható:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
