Hihetetlen felvételek: Így fogadták Orbán Viktort Szombathelyen
Telt ház volt ismét.
Orbán viktor eddig nem látott felvételeket osztott meg a Szombathelyen megrendezett Háborúellenes Gyűlésről. A videót ide kattintva tudod megnézni:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre