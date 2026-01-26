Vajon mit jegyzetelt le ezúttal Orbán Viktor?
Rejtélyes videót tett közzé Orbán Viktor.
Orbán Viktor, mint tudjuk, mindig jegyzetel fontos bejelentések, fontos beszélgetések alkalmával. Ezúttal sem volt ez másképp ma, de vajon mi van a papíron?
Ez egy vázlat. Kis közlemény, kis vázlat
- felelte Orbán Viktor.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre