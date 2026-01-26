Orbán Viktor: Van, ami nem fér bele!

Újabb részleteket osztott meg Orbán Viktor arról, hogy mire számíthat az ukrán nagykövet.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Szijjártó miniszter úr szerintem, egy udvarias ember, de határozott is. Ilyenkor vagy szóbeli, vagy írásbeli jegyzéket szoktak átadni, amiben megjelöljük, hogy mit történt, mit kifogásolunk és mit kérünk az ukránoktól. Például, hogy ilyeneket ne csináljanak, törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe.

- mondta Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mi történik akkor, ha bekéretik Ukrajna nagykövetét.