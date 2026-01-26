RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Van, ami nem fér bele!

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött az ukránoknak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 19:37
Orbán Viktor Szijjártó Péter ukrajna

Újabb részleteket osztott meg Orbán Viktor arról, hogy mire számíthat az ukrán nagykövet

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Szijjártó miniszter úr szerintem, egy udvarias ember, de határozott is. Ilyenkor vagy szóbeli, vagy írásbeli jegyzéket szoktak átadni, amiben megjelöljük, hogy mit történt, mit kifogásolunk és mit kérünk az ukránoktól. Például, hogy ilyeneket ne csináljanak, törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe.

- mondta Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mi történik akkor, ha bekéretik Ukrajna nagykövetét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu