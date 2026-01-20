Hiába pózolna a gazdákkal Magyar, épp az ő anyapártja szavazta meg a Mercosur-megállapodást

Óriási a gazdák elégedetlensége a Mercosur-megállapodás miatt. A gazdatüntetésen a Tisza Párt elnöke is megjelent, nem fogadták olyan szívélyesen a gazdák.

Tömegével álltak ki a gazdák a Mercosur-megállapodás és Ursula von der Leyen ellen (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Mi a gond a Mercosur-megállapodással? Ezért tüntetnek a gazdák

Decemberben a gazdáknak sikerült elérni, hogy elhalasszák a Mercosur-egyezmény aláírását. A miniszterelnök támogatásról biztosította a gazdákat, január 17-én viszont aláírták ezt az egyezményt a dél-amerikai országokkal.

Az egyezmény egyik veszélye, hogy a dél-amerikai termékek behozatalával megkerülnék az uniós szabályokat, ezzel olyan termékek is polcra kerülhetnek, amelyek kockázatot jelenthetnek a biztonságra.

Nem lehetünk majd biztosak abban, hogyha egy ilyen almát leveszünk a polcról, akkor az egy jó minőségű termék lesz, hiszen a dömpingáru Dél-Amerikából be fog ránk ömleni, ami azért egy hatalmas probléma. És ne felejtsük el, hogy kik azok, akik megszavazták ezt a bizonyos MERCOSUR megállapodást, az EPP, Magyar Péter anyapártja! Nagyjából ezt várhatjuk, és ezt várhatják a magyar gazdák Magyar Pétertől és a pártjától a következőkben. Ezek után egyébként van pofája Magyar Péternek odamenni a gazdákhoz és jópofizni velük, miután a magyar gazdák ellen dolgozik. Nem csak ilyenkor, hanem akkor, amikor Ukrajnába akarja elküldeni azt a pénzt is, ami a magyar gazdákat illetné. Hál' Istennek, hogy a gazdák jól elküldték Magyar Pétert oda, ahova való

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke. Ursula von der Leyen a gazdák számára előnytelen megegyezést aláírta. Az Európai Parlamentnek otthont adó Strasbourgban képviseltették magukat a magyar gazdák is.

A Tisza elnöke, Magyar Péter hosszú ideje először jelent meg munkahelyén, hogy a tüntetésen részt vegyen. A gazdák helyre tették a pártelnököt, emlékeztetve őt, hogy korábban nem állt ki a gazdák mellett, illetve hogy ezek a gazdák Ursula von der Leyen ellen tüntetnek, aki mellett Magyar Péter és pártja kiáll.

Magyar Péter „kiállásának” szépséghibája az is, hogy épp az Európai Néppárt, vagyis Magyar anyapártja szavazta meg a megállapodást.