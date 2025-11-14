RETRO RÁDIÓ

Nézőpont Intézet: minden második magyar a kormányoldal győzelmére számít

November 10. és 12. között friss felmérést készített Nézőpont Intézet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.14. 10:11
Orbán Viktor Nézőpont intézet felmérés

Orbán Viktor sikeres amerikai útja után minden második magyar a kormányoldal győzelmére számít, míg a Tisza győzelmét csak a magyarok harmada tartja valószínűnek – derül ki a Nézőpont Intézet friss felméréséből.

"Orbán Viktor"
Nézőpont Intézet: minden második magyar az Orbán Viktor vezette kormányoldal győzelmére számít (Fotó: NurPhoto via AFPÖ

A Nézőpont Intézet november 10. és 12. között azt kérdezte országos, a teljes felnőtt népességet reprezentáló mintán a magyaroktól, hogy szerintük „a következő országgyűlési választást Orbán Viktor vagy Magyar Péter fogja-e megnyerni”. Orbán Viktornak a Fehér Házban tett, látványos és eredményes találkozója és tárgyalása után a magyarok fele (50 százalék) Orbán Viktor győzelmét valószínűsítette, míg a magyarok harmada (32 százalék) a Tisza Párt elnökét, Magyar Pétert látta esélyesnek. A maradék 18 százalék nem tudott vagy nem akart a kérdésre válaszolni.

Fotó: Nézőpont Intézet

Az esélyességről szóló várakozás különösen a bizonytalan szavazók (a teljes minta 15 százaléka) esetében lehet fontos, akik nem az egyik vagy másik párt iránt érzett szimpátia, hanem sok esetben a feltételezett győzteshez húzás alapján szavaznak. Arra voksolnak, akiről feltételezik, hogy győzni fog. A bizonytalanok 42 százaléka mondta azt, hogy Orbán Viktor és csak 10 százaléka azt, hogy Magyar Péter fogja megnyerni a következő választást, mintegy felük (48 százalék) erre a kérdésre sem tudott válaszolni és az is lehet, hogy nem fog a választáson részt venni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu