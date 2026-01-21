Tél tábornok újra támad: hó, havas eső és ónos eső várható

Lesz még rosszabb: miután szerdára négy vármegyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg) is elsőfokú riasztást adtak ki extrém hideg miatt, pénteken újabb téli csapadék várható. Nem csak hó és havas eső, de ónos eső is nehezítheti a közlekedést, akár autóval, akár gyalog indul útnak az ember. Jöjjenek a részletek!

A tél talán leggyűlöltebb csapadéka: az ónos eső (Fotó: Pixabay)

Pénteken újra eshet a tél talán leggyűlöltebb csapadéka: az ónos eső

Szerdán az Alföldön inkább szürke, párás idő valószínű, nyugaton nagyobb eséllyel mutatkozik napsütés. A hideg nem enyhül: egész nap fagypont alatti értékekre kell készülni, reggel -22 és -8 fok közötti minimumokkal.

Csütörtökön rétegfelhők és köd határozhatják meg az időjárást, elszórtan gyenge hószállingózás is előfordulhat. A hajnali órákban -10 fok körüli hideg várható, délután pedig megközelítheti a 0 fokot a hőmérséklet.

Pénteken borús idő ígérkezik, majd a délutáni óráktól szórványosan alakulhat ki csapadék. A havazást helyenként ónos eső, később havas eső válthatja fel. Reggel -6, kora délután pedig nagyjából +1 fok lehet jellemző – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.