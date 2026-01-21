RETRO RÁDIÓ

Tél tábornok újra támad: hó, havas eső és ónos eső várható

Extrém hideg után jön a téli csapadék. Ónos eső nehezítheti meg a közlekedést.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 06:00
Lesz még rosszabb: miután szerdára négy vármegyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg) is elsőfokú riasztást adtak ki extrém hideg miatt, pénteken újabb téli csapadék várható. Nem csak hó és havas eső, de ónos eső is nehezítheti a közlekedést, akár autóval, akár gyalog indul útnak az ember. Jöjjenek a részletek!

Ónos eső
A tél talán leggyűlöltebb csapadéka: az ónos eső (Fotó: Pixabay)

Pénteken újra eshet a tél talán leggyűlöltebb csapadéka: az ónos eső

Szerdán az Alföldön inkább szürke, párás idő valószínű, nyugaton nagyobb eséllyel mutatkozik napsütés. A hideg nem enyhül: egész nap fagypont alatti értékekre kell készülni, reggel -22 és -8 fok közötti minimumokkal.
Csütörtökön rétegfelhők és köd határozhatják meg az időjárást, elszórtan gyenge hószállingózás is előfordulhat. A hajnali órákban -10 fok körüli hideg várható, délután pedig megközelítheti a 0 fokot a hőmérséklet.
Pénteken borús idő ígérkezik, majd a délutáni óráktól szórványosan alakulhat ki csapadék. A havazást helyenként ónos eső, később havas eső válthatja fel. Reggel -6, kora délután pedig nagyjából +1 fok lehet jellemző – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
