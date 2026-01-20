Sátorban akarta átvészelni a fagyos éjszakákat egy férfi - rendőrök mentették meg az életét

A rendőrök bukkantak rá arra férfira Keszthelyen, aki egy erdős területen nejlonból és esernyőből próbált magának egy sátrat készíteni, hogy átvészelje az éjszakai fagyot. Szerencsére még időben sikerült biztonságos helyre szállítani.

Rendőrök mentették meg az nejlonból menedéket építő férfit. / Fotó: police.hu

Összetákolt sátorban találtak rá a rendőrök a bajbajutottra

Körzeti megbízottak bukkantak rá január 17-én késő este egy bajbajutott férfire, aki Keszthelyen, a Fenyves fasor melletti erdős területen próbált tábort verni, hogy átvészelje a fagyos éjszakát. Menedékét vékony és szakadt nejlonból próbálta összerakni, ami lakhatásra nem alkalmas, de még felfűteni sem lehet.

A kihűlés megelőzése érdekében a rendőrök a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítványhoz vitték a férfit.

Az eset kapcsán a rendőrség ismét felhívta arra, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a a bajbajutottakra a társhatóságokkal együtt. Mindemellett a lakosság figyelmét felhívták arra, hogy ha veszélyben lévő vagy olyan, bajba jutott emberről szereznek tudomást, aki a tartós hidegben segítségre szorul, akkor jelentsék be a 112-es segélyhívó számon!