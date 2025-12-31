Szilveszteri időjárás: változást hoz az este

Mindenki 2025 utolsó éjszakájára készül, tudd meg, milyen idő várható este, illetve 2026 első napjaiban! Izgalmas változást hoz a szilveszteri időjárás.

Hideg lesz a szilveszteri időjárás (Fotó: Pexels/Eren Aydınoğlu – Képünk illusztráció)

Hamisítatlan téli idővel búcsúzik 2025 – az erős szél mellé hószállingózást hoz a szilveszteri időjárás

Szerdán, Szilveszter napján eleinte sok napsütésnek örülhetünk, ám aztán estétől beborul az ég, és szórványos gyenge havazás, hószállingózás kezdődik. Sajnos erős marad a szél. Reggel -10 és -2, délután -2 és +1 fok között mozog a hőmérséklet. Kijelenthető, hogy hamisítatlan téli idővel búcsúzik 2025.

Csütörtökön, újév napján délig maradhat a borongós idő hószállingózással, kisebb havazással. Délután aztán nyugat felől csökken a felhőzet, a délnyugati szél pedig egyre inkább megélénkül. +2, +3 fok köré enyhül a levegő.

Pénteken erősen felhős, párás időre van kilátás. Szórványosan valószínű vegyes halmazállapotú csapadék. 0 és +7 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton marad a borongós idő, erős délnyugati széllel, további enyhüléssel. Főleg a nap első felében fordul elő kisebb eső, ÉK-en havas eső. +1 és +10 fok közé melegedhet a levegő – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.