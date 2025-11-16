RETRO RÁDIÓ

Időjárás-előrejelzés: közeleg a tél első támadása!

Marad a felhős, borongós idő, mialatt a hőmérséklet is kezd egyre jobban leesni. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk a napokban!

Az időjárás-előrejelzés szerint vasárnap marad a borongós idő, északkeleten lehet tartósan borús az idő. Szórványosan fordul elő zápor. A déli szél egyre inkább megélénkül. 9 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, továbbra is délen lehet enyhébb az idő.

Ilyen időjárásra számíthatunk a mai napon
Ilyen időjárásra számíthatunk a napokban / Fotó: AFP

Ilyen időjárásra számíthatunk a napokban

Hétfőn az erősen felhős, vagy borult égből sokfelé várható eső, záporeső. 12 fok körül valószínű a csúcsérték. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg.

Kedden az erős, olykor viharos szél hatására csökken a felhőzet, egyre többfelé süt ki a nap. 5 és 10 fok közé esik vissza a hőmérséklet, erős lehűlés várható.

Szerdán változóan felhős, már-már télies időre van kilátás. Reggel 0, délután +6 fok körüli értékeket mérhetünk írja a koponyeg.hu. 

Mindeközben a HungaroMet Nonprofit Zrt. vasárnapra több vármegyére is riasztást adott ki a tartós, sűrű köd miatt. Mutatjuk!

Ezekre a vármegyékre adtak ki riasztást a tartós, sűrű köd miatt / Fotó: HungaroMet

 

