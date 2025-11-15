RETRO RÁDIÓ

Két részre szakad az ország: 6 vármegyére adtak ki riasztást

Az időjárás előrejelzések alapján újra hatalmas ködfelhők nehezítik meg a közlekedők útját.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.15. 06:00
A frissen kiadott előrejelzés szerint November 15-től (szombat), reggeltől tartós, sűrű ködre kell számítani az ország északi és nyugati részén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki több, mint 6 vármegyére.

Több vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt / met.hu

A Nyugat-Dunántúltól egészen az északi vármegyékig nagy területeken lehet rossz látási viszonyokra számítani. A köd akár több órán át is megmaradhat, helyenként csak néhány száz méteres látótávolságot engedve, ez az autósokat különösen próbára teheti. A figyelmeztetés november 15-én lép életbe, de a jelenlegi előrejelzések szerint a párás, ködös idő akár a jövő hét elejéig, november 17-ig is velünk maradhat.

A hétvége enyhe, de változékony időjárást ígér számunkra. November 15-én, szombaton többnyire napos, nyugodt időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet napon 13 °C körül alakul, november 16-án (vasárnap) viszont már 14 °C körüli értékre emelkedik a napközbeni hőmérséklet. Reggelente azonban sűrű köd nehezítheti a közlekedést. Hétfőn már erősen felhős lesz az ég 15°C -os csúcshőmérséklettel, és kiadós eső érkezik, akár 15 mm csapadékkal - írja a köpönyeg.hu.

 

