Ezt az 5 ételt kell enned, hogy ne omolj össze nap közben

Sokan nem is gondolnák, de a kedvenc szószaink és önteteink alattomosan sok hozzáadott cukrot rejthetnek – ami könnyen megdobhatja a vércukorszintet. A jó hír viszont az, hogy néhány egyszerű cserével és tudatos választással ugyanúgy ízletes maradhat az étrended, csak éppen egészségesebb módon.

Íme 5 okos alternatíva, amit érdemes kipróbálni, ha fontos neked a vércukorszinted:

1. Mustár – a ketchup visszafogottabb, de jobb testvére

Ha eddig ketchupért nyúltál, ideje újragondolni: a klasszikus sárga mustár gyakorlatilag cukor- és szénhidrátmentes, ráadásul kalóriában is alig mérhető. Az ízvilág sem unalmas – választhatsz csípős barnát, dijonit vagy akár különlegesebb változatokat is. Arra viszont figyelj, hogy az édesebb, például mézes mustárok már tartalmazhatnak hozzáadott cukrot.

2. Olívaolaj – nemcsak egészséges, hanem sokoldalú is

Az olívaolaj igazi jolly joker a konyhában. Nem tartalmaz cukrot vagy szénhidrátot, viszont tele van egészséges zsírokkal és antioxidánsokkal. Kutatások szerint rendszeres fogyasztása segíthet csökkenteni a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát is. Használd salátákhoz, pácokhoz vagy akár mártások alapjaként.

3. Ecet – savanykás íz, komoly előnyökkel

Az ecet nemcsak feldobja az ételeket, de a vércukorszintre is kedvező hatással lehet. Az almaecet különösen népszerű ebből a szempontból. Választhatsz vörösborecetet, rizsecetet vagy balzsamecetet is – utóbbinál azonban figyelj, mert egyes bolti változatok tartalmazhatnak cukrot. A legjobb, ha saját öntetet készítesz.

4. Savanyú káposzta – probiotikus ízbomba

A fermentált ételek újra reneszánszukat élik, nem véletlenül. A savanyú káposzta nemcsak karakteres ízt ad, hanem probiotikumokban és rostokban is gazdag. Ezek segíthetnek lassítani a cukor felszívódását, és javíthatják az inzulinérzékenységet. Tökéletes hot doghoz, burgerhez vagy akár köretként is.

5. Görög joghurt – krémes alternatíva cukor nélkül

A majonéz vagy tejföl helyett próbáld ki a natúr görög joghurtot. Magas fehérjetartalma miatt lassabban emeli meg a vércukorszintet, ráadásul krémes állaga miatt kiváló alap szószokhoz, öntetekhez vagy mártogatósokhoz. Egy kis fokhagymával, citromlével és fűszerekkel igazi egészséges dipet készíthetsz belőle – írja a Verywell Health.