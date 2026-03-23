Kiderült: ezért káros reggel 9 óra előtt kávézni

Sokan szükségét érezzük egy reggeli kávénak, ahhoz, hogy beindítsuk a napunkat, de kiderült, hogy vannak olyan időszakok, amikor az a legjobb, ha még nem engedünk a kávé csábító hívásának.

Van, hogy még nem a kávé fogja megváltani a világot, mert többet rombol, mint használ Fotó: freepik.com / Illusztráció

Több kárt okoz 9 előtt a kávé, mint hasznot

A koffeinadag időzítése jelentősen befolyásolhatja az egészségünket. A Roseway Labs gyógyszerésze, Rojina Shams Nateri elárulta, hogy a kávéfogyasztás, a hidratáció előtt súlyosbíthatja az éjszakai kiszáradást, sőt, mi több megzavarhatja a szervezet természetes ritmusát. A kortizol a szervezet ébresztő hormonja, az ébredés után 30-60 perccel éri el a csúcspontját. Ha ez idő előtt öntünk bea szervezetünkbe egy jó adag koffeint, az jelentős zavart okozat a természetes szabályozásban.

Elmagyarázta, hogy a hormonokban is pusztítást okozhat. Hozzátette, hogy van egy optimális időpont a kávé fogyasztására, hogy a legtöbbet hozhassuk ki belőle.

Ébredés után 60-90 perccel sokkal jobban tolerálható, mivel lehetővé teszi a mellékvese működésének kiegyensúlyozását, ami azt jelenti, hogy a kávéban lévő koffein stratégiaibb és hatékonyabb felhasználást tesz lehetővé

- idézi a szakértőt a Daily Star.

Emellett megjegyzi, hogy nem csak a kávé okozhat problémákat. A magas cukor- vagy alacsony fehérjetartalmú reggeli, káoszt okozhat a vércukorszintben, befolyásolhatja az energiaszintet. Idővel még a hideg zuhany is kimerítő lehet, főleg télen, mikor a szervezet amúgy is küzd a melegen tartásért.

Az üres gyomorra végzett testmozgás, növeli a stresszhormont, így arra is figyelni kell. Ehhez hozzájárulnak a reggeli email-ek böngészése, melynek következtében megnövekedik a dopaminszint, amely a mentális kimerültséghez járul hozzá.

„A hidratáltság helyreállítása érdekében először igyunk vizet a koffein előtt. Korlátozzuk a képernyő előtt töltött időt az első órában, és próbáljunk meg természetes reggeli fényt beengedni a szobába például egy sétával, hogy támogassuk a cirkadián ritmusunkat.”

Azt is mondja, hogy lehet amiatt vagy délutánra hamarabb fáradt, mert reggel kilenc előtt fogyasztod el első koffeinadagodat. Ha elhalasztod kicsit, lehetővé teszed a szervezeted számára a természetes kortizolszint emelkedést és csökkenést, megelőzve a stresszt. Így a koffein is megfelelőbben tud hatni. Az éhgyomorra fogyasztott kávé gyomorsavat okozhat és savas refluxot is akár. Mindezek betartása délutánra sem fog kivenni energiát a testedből.