Kapcsolatban vagy? A válaszodtól függ, hogy rákos lehetsz-e!

Házasság és rák: Vajon tényleg közük van egymáshoz. Egy új kutatás szerint a még nem elkötelezettek sokkal nagyobb veszélyben lehetnek.

A házasság és rák kapcsolatban áll egymással - derül ki a kutatásból Fotó: Illusztráció/Pexels

"Tiszta és erős jelek mutatnak arra, hogy néhány egyénnek sokkal nagyobb esélye van a rákra" - számolt be Dr. Paulo Pinheiro, a Miami Egyetem Sylvester Comprehensive Cancer Center kutatója, és a tanulmány társszerzője.

A kutatásban több, mint 4 millió rákos megbetegedés esetét göngyölítették fel, a majdnem több, 12 amerikai állam 100 milliós lakosságának körében, 2015 és 2022 között. A 30 évnél idősebb korosztályra fókuszáltak, és olyan tényezőket vettek figyelembe, mint a családi állapot, nem és rassz.

A résztvevőket két csoportra osztották: Azok, akik házasok, vagy már azok voltak, és akik még soha sem. Összességében 5-ből 1 ember sosem volt házas.

A házasság és rák kapcsolata

A kutatók azt találták, hogy az egyedülállók, akik sosem voltak házasok, sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve a rákos megbetegedéseknek. Az olyan megbetegedéseknél, amelyeknél átfogó szűrőprogramok állnak rendelkezésre (például mellrák, prosztatarák, pajzsmirigyrák), az eltérés kisebb volt. Azonban a jobban megelőzhető, inkább életmódtól függő megbetegedések esetében az eltérés sokkal nagyobb.

A dohányzás, alkoholfogyasztás és szexuális úton terjedő betegségek, amelyek növelik a rákos megbetegedés kockázatát, mind ritkábbak a házasok körében.

A tanulmány egyik lényeges pontja az a megállapítás, hogy azok a férfiak, akik sosem köteleződtek el, ötször nagyobb eséllyel kaptak anális rákot, mint a házasságban élők. A nők körében pedig háromszor akkora esélye volt a méhnyakráknak a hajadonok körében. Érdekes módon mindkét rákfajta kötődik a HPV-hez, amely egyébként oltással már könnyen megelőzhető.

Továbbá a házasságban élő nőknek gyakran több gyermekük van, amely csökkenti a nőgyógyászati rák kialakulását.

Összességében elmondható, hogy az agglegényeknek 70%-kal, a hajadon nőknek pedig 85%-kal több esélyük van arra, hogy rákos megbetegedést diagnosztizáljanak náluk. Ez abból a nézetből is érdekes, hogy egy nemrég kijött kutatás szerint a házasságban élő férfiak rengeteg előnyt aratnak státuszukból kifolyólag - írja a New York Post.