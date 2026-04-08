Dráma! Esküvője előtt derült ki, hogy negyedik stádiumú rákos

Szörnyű tragédia! Egy nő mesélt arról, hogy az esküvője előtti este autóbalesetet szenvedett, így derült ki végül, hogy rákos.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 15:30
A menyasszony autóbalesetet szenvedett, és az esküvője előtti éjszakán derült ki, hogy 4. stádiumú rákos. A 31 éves Melissa Adams az alabamai Owens Cross Roadsból éppen hazafelé tartott a próbavacsoráról, amikor oldalról belé hajtottak, és a sürgősségire szállították.

Dráma! Esküvője előtt derült ki, hogy negyedik stádiumú rákos
Dráma! Esküvője előtt derült ki, hogy negyedik stádiumú rákos
Fotó: GoFundMe

Dráma! Esküvője előtt derült ki, hogy negyedik stádiumú rákos

A 31 éves Melissa Adams elmondta, hogy novemberben, az esküvője előtti este a próbavacsoráról tartott hazafelé, amikor egy kereszteződésben oldalról belé hajtottak, majd a sürgősségi osztályra vitték.

CT-vizsgálatot csináltak és akkor látták meg az elváltozásokat

– mesélte a nő. Ekkor derült ki, hogy negyedik stádiumú daganatos betegsége van. Férjével végül úgy döntöttek, nem mondják le az esküvőt, és másnap összeházasodtak.

Nem hagytam, hogy ezt a napot is elvegye tőlem!

– mondta.

Az orvosok összesen 18 daganatos elváltozást találtak a testében, és végül follikuláris dendritikus sejtes szarkómát diagnosztizáltak nála – ez egy rendkívül ritka daganattípus, amely általában a nyirokcsomókban jelenik meg.

Az egész hasamban és a mellkasomban is vannak daganatok, az egyik pedig a szívem közelében van

– mondta.

Melissa végül április 1-jén kezdhette meg a kezelését. A neki gyűjtött GoFundMe-oldalon tüneteiről részletesen is ír. Bár korábban autoimmun betegségekkel küzdött, és a diagnózis előtt hátfájása is volt, soha nem gondolta, hogy rákos lehet – írja a People.

Visszatekintve már egy ideje fájdalmat és más tüneteket is tapasztaltam, de azt hittem, ezek az autoimmun betegségemhez kapcsolódnak. Az elmúlt hetekben az állapotom romlott – a legegyszerűbb mindennapi feladatok is fájdalmassá váltak és a járás is nehézzé vált

– írta.

A diagnózisa után Melissa arra igyekszik ösztönözni másokat, hogy minél hamarabb forduljanak orvoshoz a fájdalmaikkal.

Ez egy olyan dolog, amiről nehéz beszélni és nem »menő« az interneten sírni vagy nyíltan megosztani az érzéseidet a világgal...

– mondta.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu