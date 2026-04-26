Eláruljuk a titkot: Egy pohár ebből a gyümölcsléből, és garantáltan átalszod az éjszakát

Eleged van a végtelen forgolódásból, de nem akarsz erős pirulákhoz nyúlni? Sokan nem tudják, de a természetes altatók sokszor hatékonyabbak és kíméletesebbek, mint a mesterséges készítmények. Mutatjuk, mit vess be, ha végre egy jót akarsz aludni anélkül, hogy másnap zombiként ébrednél!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.26. 06:00
természetes altató melatonin alvászavar

A pihentető alvás nem luxus, hanem alapvető szükséglet, mégis milliók küzdenek az alváshiánnyal. Bár a melatonin a legismertebb étrend-kiegészítő, nem mindenki szervezete reagál rá jól, ilyenkor pedig a természetes altatók jelenthetik a mentőövet. De ne ess kétségbe: léteznek olyan növények és ásványi anyagok, amik mellékhatások nélkül segítenek álomba szenderülni.

Vége a forgolódásnak: a legjobb természetes altatók segítenek, hogy reggel kipihenten ébredj
Fotó: Pixabay

Macskagyökér és meggy: a legjobb természetes altatók

A macskagyökér (Valeriána) az egyik legnépszerűbb választás, ha valaki kerülné a kémiát. Ez a növény közvetlenül az agyad „nyugi-központjára” hat.

A macskagyökér segít ellazulni, mivel fokozza a GABA nevű gátló ingerületátvivő anyag aktivitását az agyban, ami gyakorlatilag egy természetes nyugtató

 – állítják a szakértők.

Csak arra vigyázz, hogy alkohollal ne keverd, és ne a volán mögött próbáld ki először!

Ha valami lágyabbat keresel, igyál egy pohár fanyar meggylét. A meggy gazdag triptofánban és szerotoninban, amik kulcsfontosságúak az alvási ciklus beállításához. Kutatások szerint a meggyfogyasztás javítja az alvás hatékonyságát és csökkenti az álmatlanság tüneteit.

Teanin és a „boldogsághormon”

A zöld teában található L-teanin segít elcsendesíteni a cikázó gondolatokat, így könnyebben jön az álom. Hasonlóan hat az L-triptofán aminosav is, amely az agyban alakul át alvást szabályozó hormonokká. Itt azonban a mértékletesség a kulcs: a túlzott bevitel (napi 5 gramm felett) komolyabb mellékhatásokat is okozhat, ezért csak óvatosan az adagolással!

Ásványi anyagok és a nyugalom növénye

Sokszor a megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk:

  • Magnézium: Lazítja az izmokat és támogatja az idegrendszert.
  • Cink: Segít az alvást szabályozó ingerületátvivők működésében, különösen időskori álmatlanság esetén.
  • Citromfű: Olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek támogatják az idegrendszer egészségét és általános nyugalmat biztosítanak.

Illatokkal a mély álomért

A levendula az egyik leggyengédebb módja az elalvásnak. Aromaolajként belélegezve aktiválja a szervezet pihenésért felelős részét, csökkenti a pulzust és a vérnyomást. Egy egyetemi kutatás szerint a levendula még a komoly alvászavarokkal küzdő hallgatók alvásminőségén is képes volt javítani.

A kiegészítők mellett az életmódváltás is sokat nyom a latban. A Verywell Health tippjei a teljes kikapcsoláshoz:

  • Meditáció: Csökkenti a stresszt, így az agyad nem a napi problémákon pörög az ágyban.
  • Akupunktúra: Széles körben használják az alvászavarok, sőt még az alvási apnoé kezelésére is.
  • Jóga: A fizikai aktivitás és a légzőgyakorlatok kombinációja bizonyítottan csökkenti a szorongást és javítja a pihenést.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu