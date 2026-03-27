Éjszakai nasi? A brazil krémes kókuszpuding mindent visz

Egészséges édességre, nasira vágysz? Gyakran szoktál „bűnözni” éjszaka a hűtő körül? Nos, akkor mutatunk egy receptet, amit nemcsak gyorsan lehet elkészíteni, de a végeredmény nagyon finom, ráadásul csak pár alapanyag kell hozzá. Arról nem is beszélve, hogy miközben csillapítja az édesség utáni vágyat, hidratál és kívül-belül feltölt. Ez pedig nem mást, mint a brazil krémes kókuszpuding.

Egészséges és még finom is a krémes kókuszpuding (Fotó: Pexels)

A krémes kókuszpuding egy mennyei brazil desszert, ami nem csak az alakoddal, de a bőröddel és az emésztéseddel is csodát tesz. Hogy miért? Mert a kókusz közepes láncú zsírsavakat tartalmaz, amelyeket a tested gyorsan hasznosít energiaként, vagyis nem terheli meg annyira a szervezeted, mint más, például a többszörösen telített zsírok,. Arról nem is beszélve, hogy a benne található laurinsav vírusölő, így a fertőzésekkel szemben is hasznos. Mi több, kiválóan hidratál, hiszen káliumot, magnéziumot és nátriumot is tartalmaz.

Így készül az isteni kókuszpuding

Hozzávalók (kb. 4–6 adaghoz): 1 doboz sűrített tej, 1 csomag (kb. 100 g) cukrozatlan kókuszreszelék vagy kókuszpehely, 1 evőkanál vaj (helyette használhatsz almapürét vagy kókuszolajat is), fél csésze tej, fél csésze diétás habtejszín.

Elkészítés:

1. Egy közepes lábasban keverd össze a sűrített tejet, a kókuszt, a vajat és a tejet. Alacsony hőfokon kezd el főzni a keveréket folyamatos kavargatás mellett, és ne hagyd magára, mert könnyen leéghet. 2. Amikor a massza elkezd sűrűsödni és láthatóan elválik az edény aljától, akkor jó. 3. Ekkor add hozzá a diétás habtejszínt, amit alaposan keverj el. 4. Öntsd a kész pudingot kisebb poharakba vagy tálkákba. Fogyaszthatod szobahőmérsékleten vagy hűtve is. Ha még hígnak tűnik, ne pánikolj, kis idő elteltével besűrűsödik, és mennyei lesz!

– írja a Life.hu, pár tálalási tippet is megosztva: