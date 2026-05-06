130 éves évfordulóját ünnepli a budapesti földalatti: mutatjuk, hogyan nézett ki régen! – Képgaléria

A budapesti Millenniumi Földalatti Vasút 130 éves történetét idézi fel ez a különleges retró képgaléria, amely a főváros első metrójának aranykorába enged bepillantást. A válogatás retró hangulatú fotókon keresztül mutatja meg, hogyan vált a sárga szerelvények világa Budapest egyik legikonikusabb közlekedési örökségévé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 14:30
történelem ismeret retró élmény Történelem Klub

A Millenniumi Földalatti Vasút, azaz a mai M1-es metróvonal idén 130 éves jubileumát ünnepli. A budapesti közlekedés ikonikus része 1896-ban nyílt meg, és nemcsak Magyarország, hanem egész Európa legelső földalatti vasútjaként írta be magát a történelembe. A kis sárga szerelvények és az elegáns állomások ma is különleges hangulatot árasztanak, miközben a város egyik legfontosabb turisztikai látványosságává váltak. Mutatjuk retró képeken a földalatti ikunikus múltbéli pillanatait! 

Mutatjuk a retró földalatti legikonikusabb pillanatait! (Fotó: Budapest Millenniumi Földalatti Vasút  1977-ben. Fortepan / Kereki Sándor)

Retró képeken a 130 éves földalatti – így utaztunk régen! 

A vonalat az 1896-os millenniumi ünnepségek alkalmából építették ki, hogy megkönnyítsék a közlekedést a belváros és a Városliget között. A projektet a brit Siemens & Halske cég kivitelezte, és már a megnyitáskor is korszerűnek számított: elektromos meghajtású szerelvények, alacsony peronok és elegáns, szecessziós állomások jellemezték.

A földalatti különlegessége, hogy nagy része ma is megőrizte eredeti arculatát. A Vörösmarty tértől a Széchenyi fürdőig húzódó vonalon utazva szinte időutazáson vesz részt az ember. A sárga kocsik, a boltíves alagutak és a restaurált állomásépületek mind a 19. század végének hangulatát idézik.

A Millenniumi Földalatti Vasút nemcsak közlekedéstörténeti érdekesség, hanem 2002 óta az UNESCO Világörökség része is. Ez is jól mutatja, milyen kiemelkedő szerepet tölt be Budapest városképében és kulturális örökségében.

A jubileum alkalmából készült retró képgaléria ritka archív felvételeken keresztül mutatja be a földalatti történetét:  a régi szerelvények belső tereit, valamint a századfordulós Budapest pezsgő életét. A képek nemcsak nosztalgiát ébresztenek, hanem rávilágítanak arra is, mennyire előremutató volt a főváros közlekedésfejlesztése már több mint egy évszázaddal ezelőtt.

A Városligettől a belvárosig sorra bukkannak fel ikonikus helyszínek, mint a Deák Ferenc tér, az Oktogon vagy a Hősök tere, régi arcukat mutatva. A fotók együtt egy nosztalgikus, városi sztorit mesélnek el a főváros első metrójáról, ahol minden megálló egy darabka múlt.

Budapest számára a földalatti ma is élő örökség: egyszerre szolgál mindennapi közlekedési eszközként és turisztikai látványosságként. A 130 éves évforduló pedig kiváló alkalom arra, hogy újra felfedezzük ezt a különleges, sárga időkaput a város mélyén.

A jubileumot egy különleges válogatás is kíséri, amely archív felvételeken és korabeli fotókon keresztül idézi meg a földalatti történetét.

Retró földalatti – 130 éves a sárga vasút

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
