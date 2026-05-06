130 éves évfordulóját ünnepli a budapesti földalatti: mutatjuk, hogyan nézett ki régen! – Képgaléria
A budapesti Millenniumi Földalatti Vasút 130 éves történetét idézi fel ez a különleges retró képgaléria, amely a főváros első metrójának aranykorába enged bepillantást. A válogatás retró hangulatú fotókon keresztül mutatja meg, hogyan vált a sárga szerelvények világa Budapest egyik legikonikusabb közlekedési örökségévé.
A Millenniumi Földalatti Vasút, azaz a mai M1-es metróvonal idén 130 éves jubileumát ünnepli. A budapesti közlekedés ikonikus része 1896-ban nyílt meg, és nemcsak Magyarország, hanem egész Európa legelső földalatti vasútjaként írta be magát a történelembe. A kis sárga szerelvények és az elegáns állomások ma is különleges hangulatot árasztanak, miközben a város egyik legfontosabb turisztikai látványosságává váltak. Mutatjuk retró képeken a földalatti ikunikus múltbéli pillanatait!
Retró képeken a 130 éves földalatti – így utaztunk régen!
A vonalat az 1896-os millenniumi ünnepségek alkalmából építették ki, hogy megkönnyítsék a közlekedést a belváros és a Városliget között. A projektet a brit Siemens & Halske cég kivitelezte, és már a megnyitáskor is korszerűnek számított: elektromos meghajtású szerelvények, alacsony peronok és elegáns, szecessziós állomások jellemezték.
A földalatti különlegessége, hogy nagy része ma is megőrizte eredeti arculatát. A Vörösmarty tértől a Széchenyi fürdőig húzódó vonalon utazva szinte időutazáson vesz részt az ember. A sárga kocsik, a boltíves alagutak és a restaurált állomásépületek mind a 19. század végének hangulatát idézik.
A Millenniumi Földalatti Vasút nemcsak közlekedéstörténeti érdekesség, hanem 2002 óta az UNESCO Világörökség része is. Ez is jól mutatja, milyen kiemelkedő szerepet tölt be Budapest városképében és kulturális örökségében.
A jubileum alkalmából készült retró képgaléria ritka archív felvételeken keresztül mutatja be a földalatti történetét: a régi szerelvények belső tereit, valamint a századfordulós Budapest pezsgő életét. A képek nemcsak nosztalgiát ébresztenek, hanem rávilágítanak arra is, mennyire előremutató volt a főváros közlekedésfejlesztése már több mint egy évszázaddal ezelőtt.
A Városligettől a belvárosig sorra bukkannak fel ikonikus helyszínek, mint a Deák Ferenc tér, az Oktogon vagy a Hősök tere, régi arcukat mutatva. A fotók együtt egy nosztalgikus, városi sztorit mesélnek el a főváros első metrójáról, ahol minden megálló egy darabka múlt.
Budapest számára a földalatti ma is élő örökség: egyszerre szolgál mindennapi közlekedési eszközként és turisztikai látványosságként. A 130 éves évforduló pedig kiváló alkalom arra, hogy újra felfedezzük ezt a különleges, sárga időkaput a város mélyén.
A jubileumot egy különleges válogatás is kíséri, amely archív felvételeken és korabeli fotókon keresztül idézi meg a földalatti történetét.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!