Rosszul használták a mentősök a defibrillátort, majdnem a beteg életébe került

Egy nő kártérítést kapott, miután egy súlyos mentőszolgálati hiba következtében maradandó sérüléseket szenvedett. A fiatal nőt 2019 áprilisában érte szívmegállás otthonában, de a defibrillátor rossz használata miatt majdnem életét vesztette.

A defibrillátor késeltetett és hibás alkalmazása miatt a nő oxigénhiányos állapotba került

A defibrillátor helytelen használata miatt megváltozott a nő élete

Meg Fozzard összeesett londoni otthonában és párja, Xander Font Freide azonnal hívta a segélyhívót, ahol arra utasították, hogy kezdje meg az újraélesztést. A férfi később felidézte, hogy először furcsa ziháló hangokat hallott, majd látta, hogy Meg arca gyorsan elsápad, ezért rögtön tudta, hogy életveszélyes helyzetről van szó.

A beszámolók szerint a kiérkező mentősök kezdetben nem hitték el, hogy a nő szívmegállást szenvedett, még annak ellenére sem, hogy erre figyelmeztetést kaptak. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a defibrillátort hibásan csatlakoztatták, a megfelelő sokkoló tapaszok helyett monitorozó vezetékeket használtak, ezért a készülék nem jelezte időben, hogy azonnali sokkra lenne szükség.

A mentőcsapat később sem kapcsolta át időben a LifePak nevű eszközt vészhelyzeti üzemmódba, ami újabb négy perc késlekedést okozott. Emiatt Meg agya hosszú percekig nem jutott elegendő oxigénhez, ami súlyos, maradandó következményekkel járt.

A nő ma beszédzavarokkal, memória- és koncentrációs problémákkal, állandó fáradtsággal, csökkent kézügyességgel és akaratlan izomgörcsökkel él együtt, valamint kerekesszéket használ.

Bár Meg élete gyökeresen megváltozott, a rehabilitációnak köszönhetően fokozatos javulást ért el, ma már akár egy órán keresztül is képes állni, beszéd- és kognitív képességei is fejlődtek.

Ügyvédje, Leena Savjani szerint az elmúlt évek rendkívül megterhelőek voltak Meg és családja számára, ugyanakkor a megítélt kártérítés lehetővé teszi, hogy a nő hosszú távon is hozzáférjen a szükséges speciális kezelésekhez és támogatáshoz - írja a The Sun.