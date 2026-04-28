Világháborús bombát találtak Magyarországon - menekítik az embereket

Feltételezett világháborús robbanótest került elő Szombathelyen, a tűzszerészművelet idejére a rendőrség mintegy százméteres sugarú körben kiüríti és lezárja a területet - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a feltételezett robbanóeszköz földmunkák során került elő Szombathelyen, a Tóth István utca 3. szám alatt.

A rendőrség a tűzszerész-azonosítás idejére mintegy százméteres sugarú körben kiüríti és lezárja a területet. A rendőrségi intézkedés érinti a Tóth István utcát, a 8713-as mellékutat, a Németh Pál utcát, a Bertalan Árpád utcát és a Garamvölgyi Tivadar utcát.