Gyász: elhunyt a világ legidősebb embere a 126. születésnapja előtt

Marcelino Abad Tolentino egész életét egy távoli perui faluban töltötte. A férfi, aki a világ legidősebb embere volt, 125 éves korában vesztette életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
Marcelino Abad Tolentino, akit a szerettei Mashiconak hívtak, egész életét egy távoli perui faluban töltötte. A kormány „Pension 65” programja fedezte fel a Covid-19-járvány idején, amikor életében először kapott személyi igazolványt és állami nyugdíjat. Hamar az egész ország és a világ is megismerhette a férfit, aki világ legidősebb embere volt.

Soha nem került bele hivatalosan a Guinness-rekordok könyvébe a világ legidősebb embere Fotó: Forrás: Pexels (illusztráció!)

125 éves korában vesztette életét a világ legidősebb embere

Mashico, akit árvának neveltek fel, hétfőn békésen elaludt az idősek otthonában 2026. március 30-án, mindössze öt nappal 126. születésnapja előtt. Nem sokkal azután, hogy csatlakozott a Pension 65 programhoz, balesetet szenvedett, amely súlyos csípősérülést okozott, így kerekesszékre szorult. Az állami nyugdíját közvetlenül az idősek otthonának utalták át, hogy fedezzék a szállását, az orvosi ellátását és az étkezését.

Sokan Peru, sőt valószínűleg a világ legidősebb emberének tartották, azonban soha nem kapott hivatalos elismerést a Guinness-rekordok könyvétől, mivel az évek során nem állt rendelkezésre megfelelő dokumentáció.

Marcelino Abad Tolentino 1900-ban született Peru középső részén, Huánuco tartomány egyik távoli falujában. Szüleit korán elveszítette, és rendkívül nehéz, szegényes életet élt. Mashico saját kezűleg művelte meg a kis földjét, és terményét cserekereskedelemben adta el a falubeli embereknek.

Teljes elszigeteltségben élte a mindennapjait, áram és folyó víz nélkül, kizárólag egy kis olajlámpa segített neki a világításban. Soha nem nősült meg, nem voltak gyermekei, és a hivatalosan rendszereken kívül élt, amíg a hatóságok a világjárvány idején fel nem kutatták. Ezt követően Mashicót felvették az állami segélyprogramokba, és élelmet, orvosi ellátást és helyet kapott egy idősek otthonában.

Két évvel ezelőtt a perui kormány megkezdte a folyamatot, hogy a Guinness-rekordok könyvébe bejegyezzék őt a világ legidősebb férfijaként, de az eljárás soha nem zárult le. A Pension 65 program tisztviselői elárulták, hogy a kérelem bonyolulttá vált a születési okmányokra vonatkozó követelmények miatt.

A Guinness-rekordok szerint a valaha élt legidősebb férfi Juan Vicente Pérez Mora volt, aki 2024 áprilisában, 114 évesen és 311 naposan hunyt el. A jelenleg legidősebb élő férfi a 113 éves brazil João Marinho Neto. A világ legidősebb élő embere az Egyesült Királyságból származó Ethel Caterham, aki jelenleg 116 éves - számolt be róla a Mirror.

 

