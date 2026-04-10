Űrlényeket, vagy róluk szóló információt hozhat vissza az Artemis II?

Az Artemis II küldetés új fejezetet nyitott az űrkutatás történetében, de néhány szakértő aggódik, hogy a technikai kihívásokon felül az űrlények is fenyegetik a küldetést.

A szakértő szerint az űrlények keresésére irányult a küldetés

A NASA űrhajósai Reid Wiseman, Victor Glover és Christina Koch, valamint a kanadai Jeremy Hansen több mint fél évszázad után elsőként jutottak el a Hold túlsó oldalára.

A legénység jelenleg már a Föld felé tart, miután minden korábbinál messzebbre merészkedtek az űrben. A küldetés utolsó szakasza azonban különösen kockázatos, és a szakértők szerint nemcsak a technikai kihívások miatt kell aggódni.

Egyes, nem hivatalos forrásokból érkező vélemények is megszólaltak, például Robert Pulme, aki az elmúlt húsz évben UFO- és paranormális jelenségekkel foglalkozott, saját nézőpontját is megosztotta az útról és annak lehetséges veszélyeiről.

Biztos vagyok benne, hogy ezt a küldetést olyan információk birtokában hajtották végre, amelyekről semmit sem tudunk. Biztosan az élet jeleit keresték, ez minden küldetés középpontjában áll. És az idegenek nem hülyék, ha azt akarják, hogy megtaláljuk őket, akkor meg is fogjuk

Az UFO-szakértő azon tanakodik, hogy a küldetés után megosztanak-e velünk bármilyen információt az űrlényekről vagy a világűrről. Robert Pulme azt is felvetette, hogy akár idegen DNS is lehet az űrhajón, amit visszahoznak a Földre.

Eközben az Artemis II küldetés pilótája, Victor Glover is megszólalt az út kapcsán. Elmondása szerint a visszatérés sem kevésbé lenyűgöző: „olyan, mintha egy tűzgolyón lovagolnánk a légkörön keresztül” – fogalmazott. A küldetés záró szakaszában az űrhajó a tervek szerint péntek este érkezik vissza, a leszállást pedig a San Diego partjainál hajtják végre.

A nagyjából hatórás holdközeli repülés során az Artemis II legénysége több mint 406 771 kilométerre távolodott el a Földtől, ezzel túlszárnyalva az Apollo-program eddigi rekordjait, és új mérföldkövet állítva fel az űrutazás történetében - írja a DailyStar.