„Potenciálisan ki vagyunk szolgáltatva nekik” – kitálalt a földönkívüliekről a szakértő
Az ufóőrület közepette megszólalt egy szakértő, de nem ígért sok jót az emberiségnek. Elmondása szerint egy pillanat alatt elpusztíthatnak minket a földönkívüliek.
Egy földönkívüli-szakértő azt állítja, hogy intelligens földönkívüli élet létezik az univerzumban, amely pillanatok alatt elpusztíthatja az emberiséget, és ez ellen nem tudnak mit tenni a kormányok.
Kitálalt az ufókról a szakértő
A földönkívüliek rendelkeznek a technológiával és a hatalommal ahhoz, hogy legyőzzék a mi technológiánkat és hatalmunkat
– mondta dr. Don Donderi, a McGill Egyetem nyugalmazott professzora és az ufójelenségek kutatója a New York Postnak. „A tájékozott nyilvánosság tudja, hogy az ufók léteznek, hogy az ufók fejlett gépek, amelyeket nem tudunk elkészíteni, és hogy technikailag fejlettebb intelligenciák működtetik őket” – tette hozzá Donderi, aki pszichológusként az emberi érzékelést tanulmányozta, valamint két földönkívüliekről szóló könyv szerzője.
Azt állította, hogy kutatásai arra adnak bizonyítékot, hogy az idegen technológia annyira fejlett, hogy egy mikroszekundum alatt megsemmisítheti az emberiséget, és figyelmeztetett, hogy az emberiségnek nincs eszköze a védekezésre.
Egyetlen emberi intézmény, legyen az bármekkora, a helyi tanácstól az Egyesült Nemzetek Szervezetéig nem rendelkezik olyan technikai válasszal, amely megakadályozná a földönkívülieket abban, hogy azt tegyék a Földön vagy velünk, amit akarnak. Potenciálisan ki vagyunk szolgáltatva nekik.
Megállapításai tudományos elemzéseken, szemtanúk vallomásain és kormányzati adatokon alapulnak, amelyeket évtizedek alatt kutatott és gyűjtött.
A földönkívüliek létezésének leleplezése közelebb lehet, mint gondolnánk
Idén év elején Barack Obama, az Egyesült Államok korábbi elnöke nagy port kavart, amikor látszólag megerősítette a földönkívüliek létezését egy Brian Tyler Cohennek, a No Lie podcast házigazdájának adott interjúban. Miután megkérdezték tőle, hogy léteznek-e földönkívüliek, Obama azt mondta: „Léteznek, de én még nem láttam őket.”
Ezt követően folytatódott az ufóőrület, ugyanis Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy nyilvánosságra fogja hozni az ufóaktákat. „Nem tudom, hogy léteznek-e vagy sem, de találkoztam komoly emberekkel, akik azt mondják, hogy vannak igazán furcsa dolgok, amiket látnak odakint repkedni” – mondta az újságíróknak Trump.
Még 2023-ban és 2024-ben számos nagy horderejű kongresszusi meghallgatást tartottak az ufókkal kapcsolatban, válaszul a nemzetbiztonsági aggályokra és az átláthatóság iránti növekvő nyomásra.
A kormánytisztviselők egy kicsit kinyitották a szájukat arról, amit tudtak, de nem sokat mondtak. Nem mélyedtek el a dologban
– mondta Donderi.
Hírlevél-feliratkozás
