Így van most Soma, akinek a testén 25 ezer volt futott át –élet és halál között lebegett a fiú

Családja az évek során többször is attól félt kórházba menet, hogy búcsúzniuk kell, de mára már Csáky Soma ad vért és segítséget. A túlélő Soma az útja során 110 egység vért kapott, most viszont március közepén ő ajánlott fel egy egység vért, így segítve 3 ember gyógyulását.

A túlélő Soma olyan pályát szeretne választani, amellyel segíthet másokon – Fotó: Bors

Négy évvel ezelőtt, miközben a barátját próbálta megmenteni, Soma súlyos égési sérüléseket szenvedett. Somát a mentés közben, Sárospatakon, 2022 áprilisában egy vagon tetején 25 ezer volt erősségű áram rázta meg. Az akkor brutális égési sérüléseket elszenvedő fiú csodával határos módon túlélte a balesetet. A fiú testének több mint 50%-a megégett, izmok, idegek váltak hamuvá egyetlen pillanat alatt. Soma több mint 100 napot töltött a Bethesda kórház intenzív osztályán, 100 egységnyi vér mentette meg a tinédzser életét. Azóta kapott még 10 egységnyi vért, így jön ki a cikk bevezetőjében szereplő 110 egység.

Az esetet követő hosszú gyógyulási folyamat és számos műtét után ma már tudja, olyan pályát szeretne választani, amellyel mások életét tudja segíteni. Március közepén egy különleges pillanathoz érkezett: életében először Soma maga is vért adhatott. Az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumába látogattak, ahol az intézmény diákjaként a 19 éves Soma is vért adott. A legutóbbi hegműtéte óta több mint fél év telt el, így már ő is segíthetett másokon, most pedig az érettségire készül.

Fél éve volt az utolsó műtétem, amelyet a bal lábamon végeztek. De az írásbeli vizsgák után egy újabb műtét vár rám, így a szóbeli vizsgákra valószínűleg mankóval érkezem majd. A nyáron pedig ismét egy hosszabb rehabilitáció következik

– mondta Csáky Soma.

Négy év telt el a baleset óta. Soma számára különösen megható, hogy az emberek támogatása mind a mai napig kitart. Hálás az ismeretlenek bátorító szavaiért és segítségéért, hiszen ezek adtak neki erőt a nehéz időszakokban. Ugyanakkor családja támogatása is meghatározó: szülei és két nővére végig mellette álltak.

Meglepő, hogy a mai napig ilyen aktív az ismeretlen emberek támogatása is. Természetesen nagyon hálás vagyok nekik, hiszen ezek a jó gondolatok, mindennapi támogatások segítettek, hogy évek után is bírjam lelkileg. De a családom támogatása is nagyon erős, a szüleim és a két nővérem támogatása nélkül nem lett volna ilyen a küzdelem. Az erős ötösünk köteléke mindig átsegített a legnehezebb pillanatokon is. Amikor nekem volt nehéz, ők mosolyt csaltak az arcomra, és amikor ők szomorúak, én igyekszem viszonozni ezt

– mesélt Soma arról, hogy mi segítette át a legnehezebb időszakokon.