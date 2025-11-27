Új mobilapp készült a véradóknak - ma őket ünnepeljük!
A Magyar Véradók Napján mutatkozik be az újonnan fejlesztett, véradók számára készült alkalmazás és a Véradó Portál. Az Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztésének célja, hogy a tájékoztatás és a kommunikáció egyszerűbbé és kényelmesebbé váljon minden csatlakozó véradó számára.
Számos kényelmi szolgáltatás válik elérhetővé a véradók számára november 27-től. Az Országos Vérellátó Szolgálat új alkalmazása, valamint a Véradó Portál a donorazonosítást követően számos lehetőséget kínál a véradó közösségnek. A fejlesztés célja, hogy a tájékoztatás és a kommunikáció egyszerűbbé és kényelmesebbé váljon minden csatlakozó véradó számára.
Belép a digitális világba az Országos Vérellátó Szolgálat
A november 27-én élesedő mobilalkalmazás és Véradó Portál segítségével a véradók előtt számos lehetőség válik elérhetővé:
- nyomon követhetik, mikor adhatnak legközelebb vért,
- digitálisan tárolhatják a véradással kapcsolatos dokumentumaikat,
- országszerte kereshetnek véradó helyszíneket, valamint
- időpontot is foglalhatnak a számukra legmegfelelőbb véradásokra.
Mindezt ráadásul egyetlen, felhasználóbarát felületen.
Az applikáció és a portál azért jött létre, hogy támogassa a véradókat. Célunk, hogy a digitális megoldások révén még közelebb hozzuk a véradást a mindennapokhoz, és megkönnyítsük mindazok dolgát, akik nap mint nap önzetlenül segítenek másokon
– mondta Dr. Nagy Sándor, az OVSz szakmai főigazgató-helyettese.
A Véradó Portálhoz történő csatlakozás és a mobilalkalmazás letöltésének és használatának módjáról a sikeresen vért adók november 27-től automatikusan tájékoztatót kapnak az Országos Vérellátó Szolgálattól.
A Magyar Véradók Napján, azaz november 27-én az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt köszönetet mond mindazoknak, akik rendszeres véradásukkal hozzájárulnak a rászorulók gyógyulásához és életének megmentéséhez, valamint azoknak az önkéntes szervezőknek, akik a véradási események szervezésében vállalnak aktív szerepet. 70 évvel ezelőtt, 1954. november 27-én adtak át először elismeréseket a sokszoros véradóknak és véradásszervezőknek, ezért ez a nap a Magyar Véradók Napja.
Amennyiben valakitől távol áll a digitális világ, úgy az a véradó természetesen a jövőben is felkeresheti majd a véradóeseményeket, de az applikáció és az új portál segítségével jelentősen könnyebbé válik az eligazodás a véradás világában.
