Ezt ne hagyd ki! Most retró zenét hallgatva, sör-virsli menüvel segíthetsz másokon

Az Országos Vérellátó Szolgálat 29 helyszínen rendez retró véradást csak szombaton, az idei már a 17. alkalom – közölte a vérellátó hétfőn az MTI-vel.

Retró véradás már 17. alkalommal

Mi is lenne jobb program szombaton, mint a 70-80-90-es évek zenéjével és retró falatokkal körbevéve másokon segíteni? Ezt a lehetőséget nyújtja az Országos Vérellátó Szolgálat szombaton összesen 29 helyszínen.

Az esemény már szeptember elsején elkezdődött azok számára, akiknek hétköznap alkalmasabb az esemény. Azonban a többség döntő ereje miatt szombaton a legideálisabb, hogy a legtöbb helyen megtartsák. A Facebook-kommentek is erről tanúskodnak:

Ott leszünk (szerencsés, hogy szombaton is van rá lehetőség).

Az OVSZ szeretettel és a hagyományokhoz híven meglepetésekkel vár minden egészséges, 18–65 év közötti felnőttet, akinek testsúlya legalább 50 kilogramm és rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal, taj- és lakcímkártyával. Hozzátették, hogy

az esemény különleges hangulatát ismét a sör-virsli menü és a 70-80-90-es évek zenéje teszi teljessé.

A budapestiek a Karolina út 19–21-es szám alatt található Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központban adhatnak vért, de az ország számos más pontján lehetőség van megtenni ugyanezt.

A helyszínekről és a nyitva tartásról a IDE KATTINTVA lehet tájékozódni, illetve Facebook-oldalukat is folyamatosan frissítik.