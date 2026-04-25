Csak egy hűtő kell hozzá: itt az új trend, ami előhozza belőled a gyerekkori emlékeket

Rendszeresen megjelennek az interneten olyan trendek, amik elsőre teljesen értelmetlennek tűnnek, aztán lassan rájön az ember, hogy mégis van bennük valami különleges, valami érdekes. Most is egy ilyen videóhullám csapott le a világhálóra, ráadásul nem is kell hozzá sok minden, csupán egy hűtő – meg persze áram.

Új trend hódít a neten

Ez az új trend egyelőre nem rendelkezik külön névvel, de egyből felismeri az ember, ha véletlenül belebotlik, hiszen abból áll, hogy az emberek kamerát raknak a hűtőszekrényükbe, majd szépen, lassan elkezdik becsukni az ajtót, és közben leselkednek a résen, hogy vajon mikor alszik el a hűtő belső fénye.

Mire jó ez a trend?

A trend lényege az, hogy ezzel a kis mókázással kicsit előhívjuk a gyermekkori emlékeinket, hiszen fiatalon szinte mindenki csinálta ezt, mert a legtöbb gyereket nagyon érdekli, hogy vajon "hová tűnik a hűtőből fény". Ezzel megajándékozzuk magunkat egy kis nosztalgiával, miközben másokat is arra ösztönzünk, hogy próbálják ki felnőttként is a dolgot, hátha mosolyt csal az arcukra és kellemes emlékeket idéz elő.

Íme egy példa a trendre:

Akit pedig mindig érdekelt a hűtőszekrény fényének rejtélye, de eddig valamiért nem találta meg a választ, annak eláruljuk, hogy a hűtőszekrényekben általában van egy nyomógomb, ami a világítást vezérli: benyomva nem világít, kioldva pedig világít – vagyis, ha becsukjuk az ajtót, akkor benyomjuk a gombot, és ezzel megszüntetjük a világítást, ha pedig kinyitjuk az ajtót, akkor kioldjuk a gombot, és azaz bekapcsoljuk a világítást.