Ma ünnepli születésnapját az egyik legismertebb drámaíró – te mennyit tudsz róla?

William Shakespeare élete nem teljesen ismert, de így is ő az egyik leghíresebb író a világon. Annyi bizonyosnak látszik, hogy 1564-ben született ezen a napon, vagyis április 23-án, és mindössze 52 éves korában, ugyanezen a napon halt meg. Shakespeare darabjai a világirodalom fontos részévé váltak, szinte nincs is olyan ember, aki ne ismerné leghíresebb történeteit és azok szereplőit.

Fotó: Wikipedia

Shakespeare és az angol középkor

William Shakespeare 1564-ben született az angliai Stratford-upon-Avonban. Apja jómódú kézműves és kereskedő volt, ezért a kis William valószínűleg jó iskolába járhatott, ahol latinul és más nyelveken tanult, és megismerkedett a klasszikus irodalommal is. 1582-ben, 18 évesen megnősült, felesége a nála nyolc évvel idősebb Anne Hathaway volt. Az ezután következő évekről alig tudunk valamit, ezt az időszakot „elveszett éveknek” nevezik az irodalmárok. Az 1590-es évektől aztán Shakespeare újra feltűnt, immár Londonban, ahol színészként és drámaíróként dolgozott. Tagja volt egy színitársulatnak is, amiben később résztulajdonos lett, vagyis nemcsak írt és szerepelt, hanem jól is keresett vele. A darabok ötleteit történelmi könyvekből, régi történetekből, olasz novellákból és antik művekből kölcsönözte, ezeket gyakran átdolgozta, és saját stílusában írta meg.

Az eredeti kiadás 1597-ből

Fotó: Wikipedia



Már a saját korában is sikeres volt, sokan nézték a színdarabjait, sőt, még a királyi udvarban is játszották azokat. Bár nem mindenki tartotta a legnagyobb költőnek, Shakespeare mégis nagyon népszerű volt. Egészen haláláig alkotott, és hatalmas kulturális örökséget hagyott az utókorra. Művei ma is aktuális témákról szólnak: szerelemről, hatalomról vagy árulásról vagyis olyan problémákról, amelyek mindig napirenden lesznek. A filmművészet is gyakran feldolgozza darabjait, mert a történetek könnyen átültethetők akár modern környezetbe is, így a mai nézők számára is érthetővé tehetők.

Ilyen például a Rómeó és Júlia vagy A makrancos hölgy is.

Richard Burton és Elizabeth Taylor A makrancos hölgy című filmben

Fotó: Wikipedia

Shakespeare társulata, a híres Globe tulajdonosa is volt egyben. Egy történet szerint amikor a társulatnak új hely kellett, éjszaka szétszedték a régi színház épületét, és átvitték a Temze túloldalára, ahol újra felépítették. Ha igaz a történet, akkor ez egy elég merész lépés volt, de végül hatalmas sikert arattak a darabjai.