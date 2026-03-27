Shakespeare is elismerően tapsolna: színt vallott Havanna Rómeója az ő Júliájának

Talán még William Shakespeare is elismerően tapsolna annak a srácnak, aki úgy udvarolt egy hölgynek, hogy biztosan felfigyeljen rá. Még a Rómeó és Júlia erkélyjelenetét is át lehetne írni modern köntösbe az ötletével: egy óriási üzenetet hagyott a nőnek, csakhogy vegye már észre a lakásából! Most már biztos: a szerelem nem ismer határokat.

Lángol a szerelem a Havanna lakótelepen (Fotó:: Unsplash – Képünk illusztráció)

Szerelem a Havannán: Rómeó, ki lehetsz?

Nem akármekkora kurázsi kellett hozzá, hogy olyan szerelmi vallomást hagyjon hátra a fiatal srác, amire nemcsak szíve választottja, hanem még sok százan is akarva akaratlanul is felfigyeltek. A titkos hódoló kiléte mindenki előtt ismeretlen, nem úgy mint a tisztalelkű szándékai: ő csak egy helyet kér magának abban a szívben, amiért az övé is dobog. A hölgyében, aki a Havanna utca egyik lakásában talán még most is pillangókat lát maga körül örömében azt gondolva: igen, ez nekem szólt!

Ha a hölgy talán sejti is, ki lehet az udvarlója, a Havanna lakótelepiek már március 25-e óta találgatják, mégis kicsoda ez a rejtélyes srác? Köztük Naria is, aki aznap este épp a kutyáját sétáltatta az egyik barátnőjével, amikor kiszúrta a szokatlan jelenséget: a távolban, a térköveken egy fiatal férfi békésen rakosgatta le a földre a mécseseket, majd meggyújtotta őket.

Az elején hezitáltunk, hogy megkérdezzük, mégis miért csinálja, de aztán a barátnőmmel odamentünk hozzá. A srác annyit mondott, hogy egy hölgynek lesz, de ne igyunk előre a medve bőrére. Ezután mentünk tovább

– mesélte lelkesen a Metropolnak az egyik helybeli.

„Gyönyörű látvány volt!”

Amikor felment a lakásába, azonnal rohant az ablakhoz, hogy csekkolja az udvarló mesterművét. Még az ő lélegzete is elakadt a látványtól, ezért azonnal a mobilja után nyúlt és megörökítette. Ezt nézd!

Havanna Rómeója egy mécsesszívvel hódolt szíve választottjának (Olvasói fotó)

Igen, Havanna Rómeója egy óriási szívet formált mécsesekből, közhírré téve a világ előtt, hogy igenis szereti az ő „Júliáját”.

Gyönyörű látvány volt. Sajnos a mai világban ez ritkaságnak számít. Remélem, a lánynak is nagyon tetszett!

– mondta vidáman Naria.

Rendkívül romantikus lelkületű lehet a srác (Olvasói fotó)

A srác alkotását a nő megosztotta az egyik helyi Facebook-csoportban, ahol sokan találgatják, vajon célba ért Rómeó üzenete, összejött a gerlepár?