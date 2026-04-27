29 éves nő kapta meg a borzalmas diagnózist: Parkinson-kórban szenved
A betegség főleg az idősebb korosztályt érinti, ezért még az orvosokat is meglepte a diagnózis.
Egy nő eleinte azt gondolta, hogy csupán a számítógép-használattal összefüggő, gyakori problémával áll szemben. Hamarosan azonban egy olyan diagnózist kapott, amely alapjaiban változtatta meg az életét. Fiatalon Parkinson-kórt állapítottak meg nála.
A Parkinson-kórra nincs gyógymód
Emma Lawton 2013-ban, 29 évesen grafikusként dolgozott, amikor észrevette, hogy egyre nehezebben tudja irányítani a számítógép egerét. Először kéztőalagút-szindrómára gyanakodott, ezért nem tulajdonított különösebb jelentőséget a tüneteknek. Szülei viszont aggódni kezdtek, és arra biztatták, hogy forduljon orvoshoz.
A ma 42 éves Emma alapos vizsgálatokon esett át, köztük agyi szkennelésen is, amely kimutatta, hogy a Parkinson-kór korai stádiumában van.
A központi idegrendszert érintő mozgásszervi rendellenesség többek között remegést, lelassult mozgást, testtartási és egyensúlyproblémákat és izommerevséget okozhat. Bár a Parkinson-kór leggyakrabban 60 éves kor körül jelentkezik, fiatalabb felnőtteknél is kialakulhat.
Az angol nő korábban úgy gondolta, hogy a Parkinson-kór inkább az idősek betegsége, és főként remegéssel jár. Később azonban rájött, hogy a valóság sokkal összetettebb, a betegségnek több mint 40 különböző tünete lehet. A diagnózis óta eltelt több mint egy évtized alatt állapota jelentősen romlott. A nyakizmai annyira legyengültek, hogy már a fejét sem tudta felemelni.
Mindezek ellenére idővel felismerte, hogy az élete nem ért véget a diagnózissal. Sőt, bizonyos értelemben új irányt is adott számára, olyan tapasztalatokat és lehetőségeket hozott, amelyekre korábban nem számított.
Idén januárban egy különleges, úttörő műtéten esett át, amelynek során felemelték a fejét és megerősítették a gerincét. A hosszú beavatkozás során titáncsavarokkal stabilizálták a gerincét, és speciális megoldásokkal biztosították, hogy a fejét ismét tartani tudja. A műtét után újra kellett tanulnia járni, de ma már képes egyenesen tartani a fejét, kiegyenesedni, és ismét mások szemébe nézni. Emma bizakodva tekint a jövőbe, és eltökélte, hogy nem engedi, hogy a betegsége határozza meg, ki is ő valójában – írja a People.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre