29 éves nő kapta meg a borzalmas diagnózist: Parkinson-kórban szenved

A betegség főleg az idősebb korosztályt érinti, ezért még az orvosokat is meglepte a diagnózis.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 12:00
Módosítva: 2026.04.27. 13:33
Egy nő eleinte azt gondolta, hogy csupán a számítógép-használattal összefüggő, gyakori problémával áll szemben. Hamarosan azonban egy olyan diagnózist kapott, amely alapjaiban változtatta meg az életét. Fiatalon Parkinson-kórt állapítottak meg nála.

A Parkinson-kór fiataloknál ritkán fordul elő,  Emma 29 évesen észlelte a tüneteket 
A Parkinson-kórra nincs gyógymód

Emma Lawton 2013-ban, 29 évesen grafikusként dolgozott, amikor észrevette, hogy egyre nehezebben tudja irányítani a számítógép egerét. Először kéztőalagút-szindrómára gyanakodott, ezért nem tulajdonított különösebb jelentőséget a tüneteknek. Szülei viszont aggódni kezdtek, és arra biztatták, hogy forduljon orvoshoz.

A ma 42 éves Emma alapos vizsgálatokon esett át, köztük agyi szkennelésen is, amely kimutatta, hogy a Parkinson-kór korai stádiumában van.

A központi idegrendszert érintő mozgásszervi rendellenesség többek között remegést, lelassult mozgást, testtartási és egyensúlyproblémákat és izommerevséget okozhat. Bár a Parkinson-kór leggyakrabban 60 éves kor körül jelentkezik, fiatalabb felnőtteknél is kialakulhat.

Az angol nő korábban úgy gondolta, hogy a Parkinson-kór inkább az idősek betegsége, és főként remegéssel jár. Később azonban rájött, hogy a valóság sokkal összetettebb, a betegségnek több mint 40 különböző tünete lehet. A diagnózis óta eltelt több mint egy évtized alatt állapota jelentősen romlott. A nyakizmai annyira legyengültek, hogy már a fejét sem tudta felemelni.

Mindezek ellenére idővel felismerte, hogy az élete nem ért véget a diagnózissal. Sőt, bizonyos értelemben új irányt is adott számára, olyan tapasztalatokat és lehetőségeket hozott, amelyekre korábban nem számított.

Idén januárban egy különleges, úttörő műtéten esett át, amelynek során felemelték a fejét és megerősítették a gerincét. A hosszú beavatkozás során titáncsavarokkal stabilizálták a gerincét, és speciális megoldásokkal biztosították, hogy a fejét ismét tartani tudja. A műtét után újra kellett tanulnia járni, de ma már képes egyenesen tartani a fejét, kiegyenesedni, és ismét mások szemébe nézni. Emma bizakodva tekint a jövőbe, és eltökélte, hogy nem engedi, hogy a betegsége határozza meg, ki is ő valójában – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
