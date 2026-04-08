Orbán Viktor: Fontos üzenet a határon túli honfitársainknak

"Tisztelt határon túli honfitársaim! A magyar nemzet fontos döntés előtt áll. Határon innen és határon túl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyre régen nem volt példa" - jelentett ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor: minden szavazat számít

A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az önök kezében is. Arra buzdítom önöket, hogy éljenek a szavazati jogukkal és védjük meg a 16 év alatt elért közös eredményeinket. Ne hagyjuk, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programjainknak. Ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az önök szavazati jogát, és ne engedjük, hogy szétválasszák azt, ami éppen összenő a Kárpát-medencében! Tudjuk és hisszük, hogy minden magyar felelős minden magyarért.

- emelte ki a kormányfő. Hozzátette, hogy minden szavazat számít, így arra kéri a határon túli magyarokat, hogy támogassák a Fidesz-KDNP-t.