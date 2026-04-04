"A kóstolás az első" - Újabb szívmelengető felvétellel jelentkezett Orbán Viktor

Orbán Viktor a minap már megosztott néhány, az unokáival közös fotót a Facebook-oldalán, amelyeken az ünnepi sonkabeszerzést mutatta meg. Nemrég egy olyan videóval jelentkezett, amin az látható, amint a húsvétot is hasznosan tölti el a kormányfő.

Így tölti az ünnepet Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A felvételen a miniszterelnök az unokáit "egy tanulmányútra" kalauzolta el, melynek során többek közt azt is megnézhették, hol sütik a kenyeret - és persze, nem maradhatott el a kóstolás sem.

A kóstolás az első, de azért a kalács is beszerezve

- jegyezte meg a posztjában a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!