Orbán Viktor teljesen meghatódott: Micsoda fogadtatás! Köszönöm, Salgótarján!

Vác és Balassagyarmat után már Salgótarjánba érkezett meg a kampánybusz. Orbán Viktor miniszterelnök még szombaton reggel bejelentette, hogy megindítja az egymillió kézfogás sorozatot.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A kampánybusz nemrégiben Salgótarjánba gördült be, ahol elképesztően nagy tömeg fogadta a kormányfőt. A miniszterelnök itt is beszédet mondott, üzent a tiszásoknak is. A kormányfő a közösségi oldalán ezúttal egy videóval jelentkezett, amelyben megköszönte a hihetetlen fogadtatást, amelyre lehet, hogy még talán ő sem számított.

Micsoda fogadtatás! Köszönöm, Salgótarján!

- írja a miniszterelnök.