Orbán Viktor Salgótarjánból üzent a tiszásoknak: ez a hajó elment

Mint arról már beszámoltunk, szombaton reggel a budapesti Szentháromság térről indult az a kampánybusz, amelyen Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter is helyet foglal.

A kampánybusz előbb Vácon, majd utána Balassagyarmaton állt meg, majd nemrégiben megérkezett Salgótarjánba. A Nógrád vármegyei városban is rengetegen várták a kormányfőt, aki a helyszínen beszédet is mondott. Orbán Viktor a tiszásoknak is üzent:

Ha találkoznak tiszással azért mondják el nekik, legyenek kedvesek, hogy ez a hajó elment

- fogalmazott a kormányfő.

Filep Dávid