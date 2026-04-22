Szívszorító dráma Győr-Mosonban: szomszédok mentették meg a férfi életét

Mentőhelikoptert is riasztottak a bajbajutott férfihoz.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 19:20
Életmentő összefogás zajlott Győr-Moson-Sopron vármegyében, ahol szomszédok gyors reakciója mentett meg egy 60 év körüli férfit. A férfi napok óta mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd otthonában hirtelen összeesett.

A szomszédok kezdték meg az életmentést a mentők megérkezéséig   Fotó: Kovács Márton / hot! magazin/MTI/Kovács Márton

Szomszédjai és régi barátja mentették meg a férfi életét

Hozzátartozója azonnal a szomszédokhoz rohant segítségért, akik nem tétlenkedtek, mentőt hívtak, majd a mentésirányító telefonos utasításait követve megkezdték a légzés ellenőrzését.

A bátor szomszédok rögtön elkezdték az újraélesztést, miközben a mentésirányítás a legközelebbi esetkocsit riasztotta. A helyszínre érkező mentők átvették az ellátást, és bár a beteg keringése rövid időre visszatért, ismét összeomlott. Végül a gyors beavatkozás és a szakemberek összehangolt munkája hozott sikert.

Az esetkocsi mentőtisztje később mentőhelikoptert is kért a beteg kórházba szállításához. Az érkező helikopter orvosa pedig különleges meglepetést hozott hiszen kiderült, hogy a mentőtiszt gyerekkori legjobb barátja és egykori zenésztársa volt - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
