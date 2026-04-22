Szívszorító dráma Győr-Mosonban: szomszédok mentették meg a férfi életét

Életmentő összefogás zajlott Győr-Moson-Sopron vármegyében, ahol szomszédok gyors reakciója mentett meg egy 60 év körüli férfit. A férfi napok óta mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd otthonában hirtelen összeesett.

A szomszédok kezdték meg az életmentést a mentők megérkezéséig Fotó: Kovács Márton / hot! magazin/MTI/Kovács Márton

Szomszédjai és régi barátja mentették meg a férfi életét

Hozzátartozója azonnal a szomszédokhoz rohant segítségért, akik nem tétlenkedtek, mentőt hívtak, majd a mentésirányító telefonos utasításait követve megkezdték a légzés ellenőrzését.

A bátor szomszédok rögtön elkezdték az újraélesztést, miközben a mentésirányítás a legközelebbi esetkocsit riasztotta. A helyszínre érkező mentők átvették az ellátást, és bár a beteg keringése rövid időre visszatért, ismét összeomlott. Végül a gyors beavatkozás és a szakemberek összehangolt munkája hozott sikert.

Az esetkocsi mentőtisztje később mentőhelikoptert is kért a beteg kórházba szállításához. Az érkező helikopter orvosa pedig különleges meglepetést hozott hiszen kiderült, hogy a mentőtiszt gyerekkori legjobb barátja és egykori zenésztársa volt - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.