Vérfagyasztó baleset: elvesztette az egyensúlyát, kizuhant hotel második emeletéről egy idős férfi
Az állapota egyelőre nem ismert. Az idős férfi a szálloda második emeletéről zuhant ki, jelenleg is kórházban ápolják.
Megrázó baleset történt: egy brit turista elvesztette az egyensúlyát, kizuhant egy ötcsillagos lanzarotei szálloda második emeletéről, és beleesett egy tóba. A 70 éves férfi szombat késő este kötött ki a térdmagasságú vízben, amely különféle egzotikus halakkal volt tele.
Elvesztette az egyensúlyát, kizuhant szálloda második emeletéről egy idős férfi
A tó, amelyről úgy vélik, hogy két emelettel az utcaszint alatt van egy szálloda étterme mellett, mindössze 38 centiméter mély volt. A mentők hamar kiérkeztek a helyszínre, kiemelték a tóból, majd a mentőautóval kórházba szállították. Mire a tűzoltók kiérkeztek, az egészségügyi személyzet már nyakmerevítőt helyezett az idős turistára.
Úgy tűnik, a második emeleten volt a feleségével, és lenézett, hogy megnézze az alatta lévő halastót, mielőtt elvesztette az egyensúlyát és elesett
- mesélte az egyik szemtanú.
Az áldozatot a sziget fővárosában, Arrecifében található Molina Orosa kórházba szállították. Jelenlegi állapota továbbra sem ismert. A Playa Blancán található ötcsillagos H10 Rubicon Horizons Collection szálloda személyzete az „ügyféltitoktartás” elvére hivatkozva nem kívánt több információt közölni. A tengerparti, kizárólag felnőtteket fogadó létesítmény online ikonikus üdülőhelyként írja le magát, amelynek belső terét a sziget tája ihlette. A baleset helyszínére a helyi rendőrséget és a polgárőrséget is riasztották, egyikük elárulta, az ügyet „balesetként” kezelik - írja a The Sun.
