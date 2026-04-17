Ezt tedd meg azonnal, ahogy belépsz a hotelszobába

Amikor belépünk egy hotelszobába, a legtöbben ledobják a táskájukat, és egy hosszú, utazással teli nap után egyenesen az ágyra zuhannak. A szállodai dolgozók azonban arra kérik az embereket, hogy tegyék meg ezt az öt másodperces lépést, hogy nyaralásuk a lehető leghigiénikusabb legyen.

5 másodperces feladat, amit mindig el kell végezned, amikor belépsz a hotelszobába

A hotelszobák dekorációit soha nem mossák ki?

A TikTokon osztotta meg egy @anastasiastefa9 nevű felhasználó azt a szokását, amit azonnal megtesz, amikor belép egy hotelszobába. „Meg vagyok győződve arról, hogy az ágyon lévő dekorációkat soha nem mossák ki.” – állítja. A klipben látható, ahogy azonnal a földre dobja a díszpárnákat és az ágytakarót, csak a szokásos fehér lepedőket hagyja az ágyon. Érdemes megfordítani a párnát is, így azon az oldalon alszol, amelyik nem ért hozzá a díszpárnákhoz – írják az Express cikkében.

A videó nagy port kavart az interneten. Sokan beismerték, hogy ők is ugyanezt teszik. Az egyik felhasználó azt mondta: „Úristen, én is, és hozom a saját selyem párnahuzataimat – az túl extra?”. Egy másik hozzátette: „Én is házvezetőnőként dolgoztam. A párnákat és egyéb dísztárgyakat soha nem mostam ki. Csak az ágyneműt és a párnákat. A poharakat és a bögréket csak elöblítem a fürdőszobában.”.

Évekig dolgoztam egy szállodában – egy nagyon drága szállodában… SOHA NEM MOSSUK ŐKET. Tényleg soha.

– erősítette meg egy harmadik kommentelő is.

Azonban nem mindenki értett egyet, az egyik házvezetőnő szerint a szállodájuk minden vendég után takarít. Bár nem minden szálloda követi ugyanazokat a gyakorlatokat, a vírusként terjedő klip sok utazót arra késztetett, hogy átgondolja, mit tesz a bejelentkezés pillanatában.