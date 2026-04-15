Őszinte vallomást tett Csonka András: „Nem félek az egyedülléttől”

Csonka András valósággal szárnyal: színészi karrierje mellett a közösségi médiát is meghódította TikTok videóival, amelyekben ikonikus hangmintákat gondol újra és nap mint nap megnevetteti követőit. A népszerű előadóművész azonban nemcsak a humoros oldalát mutatja meg a platformon, az UtazokPodcast TikTok csatornáján vendégeskedve mélyebb témákba is beavatta a rajongókat. Őszintén beszélt például arról, hogy egyáltalán nem fél az egyedülléttől.

Csonka András nem vacakol elindul

András a podcastban elmesélte, miért tartja felesleges időpazarlásnak a várakozást, arra, hogy legyen társa egy utazás során.

Hogyha mondjuk arról van szó, hogy utazás, és nincs olyan a baráti körömben, akivel el tudok menni, csak azért nem fogok itthon maradni, mert éppen nincs kivel elutaznom... Akkor elmegyek egyedül, engem ez nem zavar

– kezdte Csonka Bandi, majd így folytatta:

„És ahogy nézem a kocsiból az utcán közlekedő turistákat, rengetegen utaznak egyedül, és fiatalok. Egyáltalán nincs gond ezzel, rövid az élet ehhez. Tehát hova vacakoljak, nincs erre mód, nincs erre időm, hogy várakozzak” – nyilatkozta a népszerű színész, és hozzátette, hogy más kultúrákat eleve csak úgy lehet igazán megismerni, hogy ha azokkal kommunikálsz akik ott élnek.

Születésnapját idén szűk körben tartotta

Ez a fajta belső szabadság és életszeretet pedig nemcsak az utazási szokásaiban, hanem abban is tükröződik, ahogyan a jeles napjait kezeli. A mostani, 61. születésnapját is inkább csendesen, tudatos jelenléttel ünnepelte. Tavaly még hatalmas meglepetésbulival lepték meg barátai a kerek évforduló alkalmából, idén azonban nem vágyott nagy felhajtásra. Egy közös reggeli egy baráttal, majd egy debreceni színházi előadás szerepelt a tervei között, a hétvégét pedig Till Attila társaságában töltötte, akihez már szinte családtagként kötődik – írta meg korábban a Bors.