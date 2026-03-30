Csonka András: „Nem igazán vagyok jó vendéglátó”

A színész csak egyetlen ételt tud elkészíteni, azért viszont az egész család rajong. Csonka András ugyanakkor elárulta, hogy nem érdemes hozzá vacsorázni menni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 12:00
Csonka András Mr. Fergusont alakítja Szente Vajk legújabb, A séf című darabjában a Játékszínben. András különben is imád a konyhában időzni – legalábbis addig, amíg elmondja a humorral fűszerezett kis történeteit. De nem ez az egyetlen dolog, amivel mosolyt csal a nézők arcára.

Csonka András egyáltalán nem tud főzni (Fotó: hot! magazin/RTL)

Csonkitchen – karantén alatt született ötlet

Olykor magam is meglepődöm azon, mennyire pörögnek ezek a kis történetek a közösségi oldalon – árulta el András a hot! magazinnak.

Ritkán találok jó hangmintát, és amikor abból elkészül egy poén, azt időnként nagyon sokan megnézik. Az egyik ilyen karaktert több mint kétmillióan látták” – mondta. 

A Csonkitchen ötlete a karantén ideje alatt született, ezekben a történetekben a színész főzni próbál. „Ezt azért kikérem magamnak

– fűzi hozzá nevetve. 

A Csonkitchen arról szól, hogy egyáltalán nem tudok főzni. Ideges vagyok, hogyan sikerül majd az étel, és ezért káromkodom, olykor kiabálok. Természetesen van sütőm, de azt elsősorban melegítésre használom. A refluxom miatt egyébként is nagyon kell figyelnem arra, hogy mit eszem. Régen a nyári időszakban nagyon sok lecsót ettem, de ezt ma már nem merem megtenni. Igaz, a nővérem lecsójának nem bírok ellenállni, viszont amikor a Balatonon vagyunk, akkor van idő a regenerálódásra is. A könnyen emészthető, mediterrán konyhát szeretem.

Csonka András elárulta mi az az egyetlen étel, amit el tud készíteni (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Csonka Andráshoz nem érdemes elmenni vendégségbe

Szögezzük le: hozzám ritkán érkeznek vendégek. Elsősorban azért, mert igazából csak egy kétszemélyes pult van, ami mellé leülhetne bárki is. Bárhová elmegyek a barátaimmal, de ők ne akarjanak hozzám jönni, mert nem igazán vagyok jó vendéglátó. Egyvalamit tudok elkészíteni, a legendás stíriai metéltet, amit A Konyhafőnökben mindezek ellenére sem engedtek bemutatni. Karácsonykor is mindig az én stíriai metéltem a desszert, ami a nővérem töltött káposztája után következik”

További érdekes sztártörténeteket olvashat a friss hot! magazinban

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
