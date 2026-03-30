Csonka András: „Nem igazán vagyok jó vendéglátó”

Csonka András Mr. Fergusont alakítja Szente Vajk legújabb, A séf című darabjában a Játékszínben. András különben is imád a konyhában időzni – legalábbis addig, amíg elmondja a humorral fűszerezett kis történeteit. De nem ez az egyetlen dolog, amivel mosolyt csal a nézők arcára.

Csonka András egyáltalán nem tud főzni (Fotó: hot! magazin/RTL)

Csonkitchen – karantén alatt született ötlet

„Olykor magam is meglepődöm azon, mennyire pörögnek ezek a kis történetek a közösségi oldalon” – árulta el András a hot! magazinnak.

„Ritkán találok jó hangmintát, és amikor abból elkészül egy poén, azt időnként nagyon sokan megnézik. Az egyik ilyen karaktert több mint kétmillióan látták” – mondta.

A Csonkitchen ötlete a karantén ideje alatt született, ezekben a történetekben a színész főzni próbál. „Ezt azért kikérem magamnak”

– fűzi hozzá nevetve.

„A Csonkitchen arról szól, hogy egyáltalán nem tudok főzni. Ideges vagyok, hogyan sikerül majd az étel, és ezért káromkodom, olykor kiabálok. Természetesen van sütőm, de azt elsősorban melegítésre használom. A refluxom miatt egyébként is nagyon kell figyelnem arra, hogy mit eszem. Régen a nyári időszakban nagyon sok lecsót ettem, de ezt ma már nem merem megtenni. Igaz, a nővérem lecsójának nem bírok ellenállni, viszont amikor a Balatonon vagyunk, akkor van idő a regenerálódásra is. A könnyen emészthető, mediterrán konyhát szeretem.”

Csonka András elárulta mi az az egyetlen étel, amit el tud készíteni (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Csonka Andráshoz nem érdemes elmenni vendégségbe

„Szögezzük le: hozzám ritkán érkeznek vendégek. Elsősorban azért, mert igazából csak egy kétszemélyes pult van, ami mellé leülhetne bárki is. Bárhová elmegyek a barátaimmal, de ők ne akarjanak hozzám jönni, mert nem igazán vagyok jó vendéglátó. Egyvalamit tudok elkészíteni, a legendás stíriai metéltet, amit A Konyhafőnökben mindezek ellenére sem engedtek bemutatni. Karácsonykor is mindig az én stíriai metéltem a desszert, ami a nővérem töltött káposztája után következik”.