Csonka András a születésnapjáról: "Nem szörnyűség, hogy eltelt megint egy év!"

61 éves lesz január 16-án az ország Csonka Picije! Bátran mondhatjuk, hogy Csonka Andrást nem zavarja az idő múlása. Mindig igyekszik viccel tompítani, ha eltelt egy év, de egyáltalán nem búslakodik. Egyébként elárulta, hogy ő is megemlékezik mások születésnapjáról, hiszen Csonka András Facebook ismerőseinek mindig küld az ő nagy napjukkor egy rövid, négysoros verset, amiben felköszönti őket.

Csonka András édesanyja sírjához is kilátogat a születésnapján már hosszú évek óta (Fotó: Nagy Zoltán)

„Szeretem magamat karikírozni. Nem szörnyűség, hogy eltelt még egy év, inkább hálás vagyok azért, ami eddig megtörtént az életemben.

Néha eszembe jut, hogy mi az, amit másképp csinálnék vagy éppen elhalasztottam, esetleg nem úgy alakul, ahogy elterveztem, de úgy igazán sosem folytam bele.

Nagyon jóleső érzés, hogy rengetegen felköszöntenek ilyenkor, persze magamtól sosem tervezek semmit. Annyi biztos, hogy édesanyámat köszöntöm ilyenkor, amit az utóbbi években sajnos csak a temetőben tehetem meg” – kezdte lapunknak Csonka András.

Csonka András színházban tölti a születésnapját

Óriási buli volt Csonka András születésnapján tavaly a Játékszín büféjében (Fotó: Szabolcs László / Metropol)

Tavaly világra szóló meglepetéssel lepték meg barátai Csonka Andrást 60. születésnapján. Pici emlékeiben a mai napig élesen él az akkori köszöntése.

„Ha éppen előadásom volt, a Játékszín eddig mindig megemlékezett rólam. Tavaly is tudtam, hogy Bank Tamás igazgató behoz egy tortát és felköszönt, azt azonban már nem, hogy Náray Erika énekel, Hajdú Steve pedig egy videóval készül.

Sőt, a legnagyobb meglepetés még rejtve volt, hogy a barátaim hátul a büfében már gyülekeznek. Nagyon meglepett!

Tavaly kerek bulim volt, idén egy sima hétköznappá válik az ünnepnap. Debrecenben, a színpadon ér a születésnapom, ahol a Veres 1 Színház Ne most, Drágám! Című produkciójával lépek fel Nagy Sanyi kollégámmal. Alapvetően szeretem a meglepetéseket, de azt élvezem a legjobban, ha semmit sem sejtek belőle és váratlanul ér. Ezt tavaly is sikerrel elintézték a barátaim!” – mesélte Csonka András, akinek innen is boldog születésnapot kívánunk!