A nógrádi shaolin szerzetes titka: Gombár Bence túlélte a legdurvább kínai kiképzést is

A nógrádi shaolin szerzetes története nem egy hollywoodi stúdióban, hanem a ködös kínai hegycsúcsok között, egy puritán kolostorban íródott. Gombár Bence, a fiatal magyar fiú, akit sokan csak a „nógrádi shaolin szerzetes” néven kezdtek emlegetni, úgy döntött, hogy hátrahagyja az európai kényelmet és fejest ugrik a fájdalom és a fegyelem világába. Nem a látványos filmmozdulatok vonzották, hanem az a nyers, őszinte erő, amit csak a test és a lélek végső határig való feszítésével lehet elérni.

Gombár Bence, a nógrádi shaolin szerzetes a félelmét leküzdeni ment Kínába. Ma már botokat törhetnek el a testén

Brutális valóság: amikor a bot eltörik a háton

A legtöbbünk számára a kung-fu egyenlő a filmvászon látványos akrobatikájával, Bruce Lee villámgyors ütéseivel vagy Jean-Claude Van Damme spárgáival. Bence azonban mást keresett. Olyan helyre vágyott, ahol a bot nem kellék, hanem tanítóeszköz. Kínában a hasán, a karján, sőt a hátán is botokat törtek el a mesterek. „Ez nem fáj?” – tenné fel bárki a kérdést. Bence válasza őszinte és sokkoló:

De, nagyon fáj. Az fájdalmas, de van utána egy tök jó érzés fejben vagy egy mentális felszabadultság, meg egy legyőzhetetlenség-érzés

– vallotta be a fiatal harcos.

Ez a „legyőzhetetlenség” nem a fizikai erőből, hanem a fájdalom tudatos megéléséből fakad. Bence szerint a félelem nem ellenség, hanem üzemanyag, ami, ha jól csatornázzuk, átsegít a legnehezebb edzéseken is.

Kakasszóra kelni, sötétben edzeni

A kolostori élet nem pihenés. Hajnali négykor a kakas kukorékolása veri fel a lakókat, és hat órakor, még a teljes sötétségben sorakozó van. A nap hét óra tömény edzésből áll.

6 órakor kezdődik az első edzés

– emlékezett vissza Bence a kezdetekre. Az még a lágyabb Tai Chi, de a reggeli után jön a feketeleves: órákon át tartó küzdelem a gravitációval és a saját korlátaikkal. Délig edzés, egy rövid ebédszünet, majd délután ötig ismét a gyakorlótéren vannak. Este pedig, amikor más már a távirányítóért nyúlna, ők az aznap tanultakat rögzítik, hogy másnapra ne vesszen el az impulzus.

Cella, szerény koszt és a nők hiánya

Ha valaki azt hinné, hogy a keleti bölcsesség ingyen van, nagyot téved. A tanításnak ára van, és a szállás sem éppen egy ötcsillagos hotel szintje. Bence „cellának” hívta a szobáját: egy ágy, puszta falak, semmi felesleges tárgy vagy szekrény. Még a ruhaváltásnak sincs értelme, hiszen a por és az izzadság percek alatt mindent beborít. Az étkezés is éppen csak arra elég, hogy legyen energia az ütésekhez.

Reggelre van egy kis édesburgonya... kukorica, valamilyen tésztaszerűség. Estére pedig olajban áztatott zöldségek.

Bence, aki imádja a jó ételeket, ezt élte meg az egyik legnagyobb lemondásként. De nem csak az ételről kellett lemondani. A kolostorban a testi örömök is tabunak számítanak. Bár hölgyek is tanulnak ott, az érintkezés szigorúan tilos. Bence szerint azonban ez is csak erősíti a jellemet:

Ha látok egy dekoratív nőt, akkor nem kezd el rángatni az ösztönöm... szerintem ez így erősít.

A mester, akit „Happy Buddhának” hívnak

A szigor ellenére a mesterek nem kőszívű zsarnokok. Bence mestere, akit csak Happy Buddhának neveztek, egyszerre volt félelmetes tekintély és vidám tanító.

Nagyon szerencsésnek érzem magam... nagyon türelmes. Tekintélyt parancsol már maga a megjelenése is... de mégis nagyon vicceseket szól, énekel mellettem, jókedélyű.

Azonban a humor mellett ott volt a fegyelem is. Ha valaki kétszer elhibázott egy mozdulatot, a bot azonnal lesújtott. Nem büntetésből, hanem hogy a test „megjegyezze” a helyes irányt. Volt, akinek bordája tört egy-egy keményebb rúgástól, és a kék-zöld foltok mindennapos „díszei” voltak a testüknek.