Ma lett 65 éves a világszerte ismert magyar gyermekmentő szerzetes

Isten éltesse Böjte Csabát

A ferences rendi szerzetes 1959. január 24-én született Kolozsváron. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója autóvillamossági szerelőnek tanult, majd szakmáját feladva, egy évig élt és dolgozott bányászként a Hargitában. A ferences rendbe még a Ceaușescu-diktatúra alatt, 1982-ben jelentkezett, a legnagyobb titokban. Tanulmányait Gyulafehérváron és Esztergomban végezte, mielőtt 1989-ben pappá szentelték. Több helyen eltöltött papi szolgálata után, 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelentős fordulatot vett az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. Az árvákat befogadó Böjte Csabának hamar híre ment Déván, mára pedig a tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Nyugat-Európában, sőt a tengerentúl is.

Ma ünnepli 65. születésnapját Böjte Csaba

Szalézi Szent Ferenc napja is ma van

A francia püspök, teológus, hittérítő, lelkiségi író, szónok, egyháztanító, több pápa személyes tanácsadója 1567. augusztus 21-én született és 1622. december 28-án hunyt el. Liturgikus emléknapja január 24-ére, vagyis idén éppen mára esik. A hitvallók, tanítók, nevelők, írók, újságírók, hallássérült szentje arisztokrata családban született, de lemondott nemesi rangjáról, és életét Isten szolgálatának szentelte. A római katolikus egyház egyik legjelentősebb teológusának tartják. Számos művét nyomtatott formában terjesztette, ezért az újságírók és írók védőszentjének tartják.

40 éve mutatta be az Apple az első személyi számítógépét

Steve Jobs 1984. január 24-én mutatta be az Apple Macintosht. A monitor és a gép egybe volt építve és felül volt egy fogója a könnyebb mozgatás kedvéért. A gép színes képernyőjén grafikai elemek voltak – ami szintén újdonság volt –, szövegszerkesztő is volt hozzá, amin különféle betűtípusokkal lehetett írni (MacWrite) és képszerkesztésre (MacPaint) is alkalmas volt. Zenét tudott lejátszani és írott szöveget beszédként felolvasni.

566 éve lett király Mátyás

I. (Corvin) Mátyást, Hunyadi János ifjabb fiát 1458. január 24-én választották királlyá az összegyűlt rendek. Mátyás uralkodása alatt (1458–1490) kibékült III. Frigyes császárral, hogy visszakapja az 1440-ben elrabolt szent koronát, amellyel megkoronáztatta magát. Politikáját a nyugati irányú törekvések jellemezték. 1485-ben elfoglalta Bécset a III. Frigyes elleni háborúban, és oda tette át székhelyét.

Szükség lesz ma az esernyőkre

Erősen felhős lesz az ég az ország nagy részén. Reggelre sűrű ködfoltok képződnek, aztán az ország északkeleti felén többfelé, máshol elszórtan alakulhat ki záporeső a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödik meg. Ami pedig a hőmérsékletet illeti: 10 fok körüli enyhe idő lesz ma, a fővárosban 15 km/h szél és 2 mm csapadék mellett.

Ezen a napon hunyt el Sir Winston Churchill brit államférfi

Teljes nevén Sir Winston Leonard Spencer Churchill Nobel-díjas író és költő Londonban 90 éves korában halt meg, 1965. január 24-én. 1900-tól konzervatív alsóházi képviselő, majd 1904-ben átpártolt a liberálisokhoz. Fényes politikai karrierje során 1908-ban kereskedelmi miniszterré, 1910-ben belügyminiszterré, 1917-ben fegyverkezési miniszterré, 1918-ban hadügyminiszterré és 1921-ben gyarmatügyi miniszterré nevezték ki. A konzervatívokhoz visszatérve 1940. 5. 10. és 1945. 7. 26. között miniszterelnökként és hadügyminiszterként vezette a II. háborús nagy koalíciót. 1951-től 1955-ig pedig ismét a miniszterelnöki tisztséget töltötte be.

Megnyitja kapuit a legnagyobb hazai agrárkiállítás

Január 24–28. között a rendezik az Hungexpo területén a hazai agrárium legjelentősebb szakkiállítását, 37 000 négyzetméteren. Az AGROmashEXPO-ra és az AgrárgépShow-ra ráadásként a MÁV-Start Zrt. és a GYSEV Zrt. a rendezvény idején látogatóink részére 50 százalékos alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a teljes árú menetjegyek árából. Továbbá a kényelmes bejutás segítésére vonatmegállítások is létesülnek a kiállítás idejére. Bővebb információk itt érhetők el az expóról.